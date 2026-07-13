Công an kiểm tra giao dịch rút sổ tiết kiệm 350 triệu đồng: Một người đàn ông được mời làm việc

Nhờ có sự can thiệp kịp thời của Cơ quan chức năng và nhân viên ngân hàng, người đàn ông đã dừng giao dịch rút tiền từ sổ tiết kiệm và chuyển tiền

Theo Báo Khánh Hoà , vừa qua Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hoà đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi qua mạng, bảo vệ an toàn số tiền lên đến 350 triệu đồng cho khách hàng.

Nhân viên ngân hàng, Công an phường Phan Rang đã giải thích cho anh N. thủ đoạn của tội phạm mạng.

Theo bà Trần Thị Đương Nhiên - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Ninh Thuận, vào khoảng 13 giờ ngày 10-7, nhân viên quầy giao dịch đã phát hiện dấu hiệu bất thường khi anh N.T.N (sinh năm 1991, cư trú tại Tổ dân phố Mỹ Hương, phường Phan Rang) yêu cầu rút gấp 350 triệu đồng từ sổ tiết kiệm. Nhận thấy khách hàng có những biểu hiện bất thường, giao dịch viên Nguyễn Thị Diệu Huyền đã tìm cách “câu giờ”, đồng thời hỏi han khách hàng lý do cần rút số tiền lớn.

Theo lời kể của anh N. trước đó, anh nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ giới thiệu việc làm tăng thu nhập qua các nhóm đầu tư trực tuyến. “Chuyên gia” và “chuyên viên tư vấn” hướng dẫn anh tham gia việc làm trên không gian mạng với cam kết lợi nhuận cao. Ban đầu, anh chỉ thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như: Like, share, bình luận trên mạng xã hội và nhận hoa hồng nhỏ vào tài khoản. Tin tưởng, anh tiếp tục chuyển tiền tham gia “gói đầu tư”. Cụ thể, sau khi làm theo các hướng dẫn từ các “chuyên gia”, anh N. chuyển 4 triệu đồng và được hoàn lại 5 triệu đồng; sau đó anh tiếp tục chuyển 12 triệu đồng và nhận về 15 triệu đồng.

Ban đầu, những khoản hoàn trả đúng hạn từ việc làm trên mạng là nhẹ nhàng nhưng đã mang lại lợi nhuận tốt đã khiến anh N. hoàn toàn tin tưởng. Đến sáng 10-7, anh N. chuyển 60 triệu đồng thì các đối tượng thông báo “ghi sai nội dung chuyển khoản”, yêu cầu chuyển thêm 200 triệu đồng, rồi tiếp tục đòi thêm 350 triệu đồng để “hoàn trả toàn bộ 260 triệu đồng trước đó”.

Nhận thấy giao dịch lớn kèm theo câu chuyện “đầu tư online” điển hình của lừa đảo, bộ phận quầy giao dịch Ngân hàng Nam Á đã nhanh chóng tư vấn, giải thích và phối hợp ngay với Công an phường Phan Rang để có biện pháp ngăn chặn bảo vệ tài sản cho khách hàng.

Sau khi được cán bộ ngân hàng và cán bộ Công an phường giải thích cụ thể, xem bằng chứng từ các vụ việc tương tự, anh N. đã tỉnh ngộ, dừng việc rút tiền từ sổ tiết kiệm và chuyển tiền. Nhờ đó, anh tránh được thiệt hại thêm 350 triệu đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo

Thiếu tá Lê Viết Thành - Tổ phó Tổ phòng, chống tội phạm Công an phường Phan Rang cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, thời gian qua, Công an phường Phan Rang đã tăng cường tuyên truyền, làm việc trực tiếp với các ngân hàng, điểm giao dịch trên địa bàn. Khi nhận được thông tin từ Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Ninh Thuận, cán bộ Công an phường đã có mặt kịp thời để phân tích các phương thức, thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao hiện nay.

Cũng theo Thiếu tá Lê Viết Thành, với sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao, việc nâng cao nhận thức của người dân là yếu tố then chốt. Trước hết, người dân cần thường xuyên cập nhật kiến thức về các thủ đoạn lừa đảo mới; cảnh báo người thân về các thủ đoạn lừa đảo. Công an khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu, dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội; không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ hoặc người tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế… Các cơ quan nhà nước không bao giờ yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại.

Bên cạnh đó, người dân cần kiểm tra kỹ đường link, website và ứng dụng trước khi đăng nhập hoặc giao dịch; chỉ sử dụng kênh chính thức; không quét mã QR, nhấp vào liên kết lạ hoặc cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng; xác minh thông tin khi nhận tin nhắn, cuộc gọi thông báo trúng thưởng, tuyển cộng tác viên, đầu tư lợi nhuận cao, vay tiền nhanh hoặc yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp… Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần: Ngừng mọi giao dịch ngay lập tức; liên hệ ngân hàng phong tỏa tài khoản (nếu đã chuyển); lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, chứng từ làm chứng cứ; trình báo ngay Công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng.