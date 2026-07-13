Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Khi nhận được tin nhắn có những nội dung này, người dân nên cảnh giác và xóa ngay lập tức.

Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn phát tán tin nhắn lừa đảo với nội dung như "Tài khoản có dư 378k!" hoặc "Nạp đầu 188 nhận ngay 376!", nhằm dụ người dân truy cập vào các website độc hại, từ đó đánh cắp thông tin hoặc chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây nhiều người dân nhận được các tin nhắn từ số điện thoại lạ, không phải tên định danh của ngân hàng hay tổ chức tài chính. Nội dung tin nhắn thường được thiết kế để đánh vào tâm lý tò mò hoặc mong muốn nhận ưu đãi, với các thông báo về số dư tài khoản, tiền thưởng hoặc chương trình khuyến mại có lợi bất thường.

Người dân cần cảnh giác với những đường link lạ, tuyệt đối không cung cấp thông tin trên bất kỳ website nào có dấu hiệu đáng ngờ. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai)

Đáng chú ý, các tin nhắn này thường đính kèm đường dẫn đến những tên miền không rõ nguồn gốc như "ud23.com", "ug96.com"... Đây đều không phải tên miền chính thức của ngân hàng hoặc doanh nghiệp uy tín.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, những thông điệp như "Tài khoản có dư 378k!" hay "Nạp đầu 188 nhận ngay 376!" chỉ là "mồi nhử" để lôi kéo người dùng truy cập vào các website do đối tượng lừa đảo dựng lên.

Sau khi nạn nhân bấm vào liên kết, các đối tượng có thể dẫn dụ tham gia các trang cờ bạc, cá cược trái phép; yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng; hoặc dụ nạp tiền với hứa hẹn nhận thưởng lớn rồi chiếm đoạt tài sản. Trong nhiều trường hợp, việc truy cập các đường link này còn tiềm ẩn nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu hoặc cài đặt mã độc trên thiết bị.

Trước thủ đoạn trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link được gửi từ tin nhắn không rõ nguồn gốc; không đăng nhập tài khoản ngân hàng, ví điện tử theo hướng dẫn từ các website lạ; đồng thời không chuyển tiền với các lý do như kích hoạt tài khoản, nhận thưởng hay xác minh giao dịch.

Bên cạnh đó, người dân không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào chưa được xác minh. Mọi giao dịch tài chính chỉ nên thực hiện thông qua website và ứng dụng chính thức của ngân hàng hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín.

Nếu nhận được tin nhắn có dấu hiệu bất thường, người dân nên xóa tin nhắn, chặn số điện thoại gửi đến và thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã phát sinh thiệt hại.

Công an tỉnh Gia Lai cũng nhấn mạnh thông điệp phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng: "Không bấm link lạ - Không chuyển tiền - Không cung cấp OTP", đồng thời khuyến khích người dân chia sẻ cảnh báo này đến người thân, bạn bè để nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai