Có thể nói rằng, showbiz là bức tranh xã hội thu nhỏ bị phơi bày trên khắp các phương tiện truyền thông. Vì mang danh người của công chúng, đa phần các ngôi sao phải chấp nhận viễn cảnh mọi thứ xoay quanh cuộc đời mình bị biến thành tâm điểm của sự chú ý, hay thậm chí là chủ đề để người đời "mổ xẻ" và bàn luận thiệt hơn. Từ sự nghiệp, hẹn hò, kết hôn và thậm chí là cho đến lúc sinh con hay ly dị, nhiều cặp vợ chồng sao đều nghiễm nhiên đối mặt với 1000 câu hỏi "Tại sao?" - "Tại sao họ lại hạnh phúc đến thế?", "Tại sao họ lại tan vỡ?"...

Ly hôn Song Hye Kyo tận 5 năm, đến tận lúc thông báo có con thứ 2 với bà xã Katy, Song Joong Ki vẫn bị người ta bàn tán là bỏ vợ đầu vì chuyện sinh con. Bi Rain giữ được lửa hôn nhân với Kim Tae Hee đến mức 7 năm cưới vẫn có thể lên sóng truyền hình kể về chuyện yêu cô như thuở mới quen, Hyun Bin - Son Ye Jin hạnh phúc viên mãn và nhanh chóng có con chung. Người ta cho rằng bí quyết giữ gìn mái ấm của 2 cặp đôi vàng chính là nhờ sự hi sinh của Kim Tae Hee - Son Ye Jin và sự tồn tại của những thiên thần nhỏ. Thêm câu chuyện Lee Byung Hun được Lee Min Jung tha thứ sau scandal ngoại tình khi có đứa con chung, công chúng bỗng nhìn nhận con cái như "công thức" quyết định số phận của nhiều cuộc hôn nhân showbiz. Bề nổi là vậy, song bản chất lại nằm ở loạt yếu tố sâu xa hơn.

Con cái chưa bao giờ là nguyên nhân trực tiếp, nhưng có liên quan mật thiết

Còn nhớ tháng 1 năm ngoái, Song Joong Ki thông báo kết hôn với cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Nhưng điều khiến khán giả bất ngờ hơn cả lại là thông tin Katy đã mang thai con đầu lòng dù chưa cưới nam tài tử hào hoa của showbiz Hàn. Chi tiết gây chấn động và tranh cãi hơn nữa đó là Song Joong Ki tuyên bố yêu vợ hiện tại được 3 năm ở thời điểm đó, trong khi anh mới ly dị Song Hye Kyo vào năm 2019. Nghi vấn nam tài tử họ Song "cưới chạy bầu", tái hôn vì cuối cùng đã có con rộ lên từ đây.

Vào thời điểm Song Song công bố chuyện "đường ai nấy đi", nghi vấn cả hai rạn nứt vì bất đồng quan điểm về chuyện có con cũng rộ lên. Kết hợp với tin đồn "bác sĩ bảo cưới" với Katy, người hâm mộ tin rằng Song Joong Ki thật sự kết hôn chỉ để có quý tử nối dõi chứ chẳng phải nhờ tình yêu đích thực. Thật ra, đây là chuyện thường tình đối với các cặp vợ chồng và bản chất đằng sau "con cái" chính là sự hòa hợp, tình yêu, trách nhiệm và quan điểm chung.

Giá trị gia đình vốn được xây dựng và bồi đắp không chỉ dựa trên tình yêu giữa 2 người mà còn rất nhiều yếu tố khác như kinh tế, văn hóa, xã hội, tâm lý và quan điểm... Và nguyên do khiến nhiều cặp đôi chia tay cũng phát sinh từ những yếu tố này. Theo thống kê tổng quát từ Forbes vào năm 2023, có đến 689.308 cặp đôi ly dị trên toàn thế giới vào năm 2021 và đây là tiền đề để dự đoán xu hướng trong 3 năm tiếp theo. Trong đó, 43% các cặp vợ chồng ly hôn vì thiếu sự hỗ trợ từ gia đình 2 bên, 34% rơi vào trường hợp ngoại tình. Ngoài ra, 4 nguồn cơn bao gồm "sự hòa hợp", "mâu thuẫn tồn tại", "tinh thần trách nhiệm" và "quan điểm nuôi dạy con cái" được chia đều ở khoảng giữa, chiếm tỷ lệ khá cao từ 20-31%.

Theo Forces, loạt nguyên nhân dẫn đến kết cục ly hôn lần lượt là Thiếu sự ủng hộ từ gia đình 2 bên (43%), ngoại tình (34%), thiếu hòa hợp (31%), thiếu sự thân mật (31%), quá nhiều mâu thuẫn (31%), áp lực kinh tế (24%), thiếu tinh thần trách nhiệm (23%), sự khác biệt trong việc nuôi dạy con cái (20%), cưới khi còn quá trẻ (10%) và cuối cùng là những yếu tố như bạo hành, lối sống...

Có lẽ khán giả không nên chỉ nhìn vào chuyện Song Joong Ki mong muốn có con để phán xét nguyên nhân anh ly hôn hay tái hôn

Có thể nhận ra rằng, cuộc hôn nhân thế kỷ của Song Joong Ki và Song Hye Kyo là kết quả của tình yêu vội vàng, "đơm hoa kết trái" sau thành công của siêu phẩm truyền hình Hậu Duệ Mặt Trời. Họ rầm rộ khoe với cả thế giới về tình yêu nồng cháy như thước phim ngôn tình rồi lại chia tay ồn ào như drama hôn nhân trên màn ảnh nhỏ. Đây có thể được coi là quyết định vội vàng và thiếu cân nhắc - yếu tố tiềm tàng và dễ dẫn đến mâu thuẫn sau này của nhiều cặp đôi. Thậm chí có không ít người trong ngành cho rằng, method acting đã khiến cả hai rơi vào ảo tưởng tình yêu, nhầm lẫn rằng tình cảm của họ ngoài đời cũng sâu nặng và đủ độ "chín" như trong phim.

Từ chia sẻ của 2 thế hệ tài tử đình đám xứ Hàn, có thể thấy được rõ thực trạng khó khăn của nghệ sĩ hậu kết hôn

Trong 2 năm hôn nhân, Song Song đều rơi vào trạng thái "ngủ đông" sự nghiệp để hưởng thụ tình yêu chớm nở. Nhưng ở Hàn Quốc, một khi đã kết hôn hay có con, nghệ sĩ thường rơi vào tình trạng khó khăn trong sự nghiệp. Điều này đã được chính Song Joong Ki chia sẻ sau khi có con đầu lòng với người vợ thứ 2 Katy và tài tử Song Il Gook cũng hé lộ điều tương tự trên sóng truyền hình khi nói về cặp sinh 3 Daehan - Minguk - Manse. Dù vị thế và độ hot vẫn nằm ở hàng top, tình trạng sự nghiệp diễn xuất trì trệ dẫn đến viễn cảnh Song Joong Ki và Song Hye Kyo dần vỡ mộng về cuộc hôn nhân cổ tích này. Họ gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và sự nghiệp, khó suy nghĩ thiệt hơn.

Theo dõi gần 30 năm sự nghiệp của mỹ nhân họ Song, có thể thấy rằng cô là con người của sự nghiệp, không chỉ đam mê diễn xuất mà còn rất tham vọng trong việc giữ vững hình ảnh ngôi sao hạng A. Dù không có tác phẩm phim nào trong 2 năm kết hôn, cô vẫn chăm chỉ đi sự kiện thời trang và quảng cáo đều đặn như hồi chưa cưới. Công chúng cho rằng, ưu tiên của cô chưa bao giờ là con cái, gia đình. Nhưng Song Joong Ki lại coi 2 yếu tố này như tôn chỉ sống: "Trở thành một người bố là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã luôn mơ về ngày mình trở thành một người bố". Mâu thuẫn trong quan điểm sống và mục tiêu trọn đời khiến Song Song rơi vào thế bế tắc. Chưa hết, sự tác động quá đà của gia đình nhà chồng càng đẩy nút thắt khó hóa giải giữa 2 vợ chồng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Điều này có thể thấy được từ thái độ bài xích, những lời đá xoáy của nhà anh chồng đối với Song Hye Kyo sau khi Song Joong Ki tự ý tuyên bố ly hôn.

Khi cả 3 người tình cũ là Hyun Bin, Lee Byung Hun và Song Joong Ki đều hạnh phúc bên gia đình riêng, Song Hye Kyo vẫn chọn cuộc sống độc thân vui vẻ ở ngưỡng tuổi 43. Đây cũng là lý do cô luôn bị công chúng réo gọi lúc dàn tình cũ có tin vui. Chẳng có gì sai khi Song Hye Kyo ở vậy, chỉ là quan niệm và cách sống của cô khác với những người cũ mà thôi.

Song Hye Kyo có tham vọng và ưu tiên sự nghiệp. Khán giả cũng nhận thấy rằng, sau loạt mối tình với các tài tử hạng A, nữ diễn viên họ Song tỏa sáng nhất và trông viên mãn nhất khi độc thân. Trong khi các tình cũ đều đã yên bề gia thất, cô vẫn chọn cuộc sống độc thân vui vẻ

Xin nêu ra 2 trường hợp tồn tại điểm tương đồng với Song Song về bản chất nhưng lại đều đã có con, đó là couple trẻ nhất Kpop Minhwan (F.T. Island) & Yulhee (LABOUM) - ly hôn sau 5 tận năm kết hôn và có 3 người con, cặp minh tinh Lee Dong Gun & Jo Yoon Hee - ly hôn sau 3 năm cưới và có 1 con chung. Thoạt nhìn, tưởng rằng vợ chồng Minhwan chia tay vì gặp mâu thuẫn trong quyết định có thêm con (Minhwan triệt sản vì thương vợ đẻ mổ, Yulhee lại ước mong muốn sinh thêm bé thứ 4), Lee Dong Gun bị vợ minh tinh bỏ vì vô tâm với cả mình và con cái, song bản chất đằng sau vẫn nằm ở các yếu tố như: mục tiêu chung, sự cân bằng giữa sự nghiệp - cuộc sống cá nhân, tình trạng thiếu việc làm sau khi kết hôn, và sự non trẻ cùng quyết định cưới vội.



Minhwan 26 tuổi đã cưới Yulhee sau 1 năm yêu, lúc này nữ idol đã có bầu ở tuổi 21. Lee Dong Gun vội cưới Jo Yoon Hee chỉ sau 1 tháng chia tay Jiyeon (T-ara), và 3 tháng sau cả hai tuyên bố kết hôn kèm tin mỹ nhân họ Jo mang bầu. Chưa bàn đến nghi vấn ngoại hình hay "bác sĩ bảo cưới", chính quyết định lập gia đình vội vàng đã khiến cuộc hôn nhân của họ tồn tại rủi ro nhất định. Ở bên nhau lâu chưa chắc đã hiểu rõ nhau, nhưng chắc chắn cho 1 cặp đôi nếm trải đủ gia vị cần có như ngọt bùi đắng căng của 1 mối quan hệ. Đây coi như hành trang cho bước tiếp theo: hôn nhân.

Minhwan - Yulhee hay Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee chia tay dù đã có con chung. Rạn nứt phu thê chủ yếu bắt nguồn từ tình trạng thiếu tiếng nói chung và sự non trẻ sau quyết định hôn nhân vội vàng

Viên mãn hôn nhân là kết quả của...

Có thể thấy rằng, các cặp sao ly hôn kể trên đều gặp vấn đề trong giao tiếp và hoà hợp, họ thiếu đi tiếng nói chung. Trách nhiệm với con cái, sự tiếc nuối về 1 gia đình hoàn chỉnh, ý nghĩ thương con thiếu đi mái ấm gia đình... nhiêu đây cũng đủ để nhiều đôi vợ chồng lấy làm lý do níu kéo hôn nhân. Nhưng sau cùng, họ chẳng thể tìm lại được hạnh phúc trong ngôi nhà xưa nếu không giải quyết được mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung hay hi sinh để tìm lại được sự cân bằng.

Không chỉ nhìn vào trường hợp các cặp vợ chồng ly dị của showbiz Hàn, xét đến những đôi sao hạng A viên mãn như Kim Tae Hee - Bi Rain, Hyun Bin - Son Ye Jin, Kwon Sang Woo và Á hậu Son Tae Young, hay cặp Lee Min Jung - Lee Byung Hun "gương vỡ lại lành" sau scandal ngoại tình, có thể thấy rằng họ đều bảo vệ được mái ấm sau khi có ít nhất là 1 người con chung. Nhưng như đã phân tích ở trên, con cái chưa bao giờ là nguyên nhân trực tiếp nhưng lại liên quan mật thiết đến tình trạng của các cặp vợ chồng.

Gia đình viên mãn của Kim Tae Hee và Son Ye Jin với 2 ông chồng đình đám khiến công chúng ngưỡng mộ. Và có thể nói rằng, đằng sau đó là sự hi sinh

Giống như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee và Son Ye Jin đều là những minh tinh quyền lực bậc nhất showbiz Hàn, nhan sắc và địa vị có đủ, cái tâm với bộ môn nghệ thuật thứ 7 cũng chẳng thiếu và tham vọng phát triển ở các địa hạt khác như quảng cáo, thời trang và làm đẹp, kinh doanh cũng chẳng kém cạnh. Thế nhưng sau khi kết hôn, khán giả đều có thể nhận thấy rõ sự thay đổi về định hướng của 2 người đẹp này trong sự nghiệp.

Gần như ngay sau đám cưới, Kim Tae Hee (1 tháng) và Son Ye Jin (3 tháng) đều có tin vui. Họ quyết định lùi lại phía sau để vun vén cho gia đình, chăm con và không hề vội vàng trở lại showbiz. Thay vào đó, 2 mỹ nhân này đều nhường phần gánh vác tài chính, trụ cột gia đình cho 2 người chồng Bi Rain và Hyun Bin. Sau này khi đã ổn định con cái, 2 minh tinh này dần dần nhận job quảng cáo và tham gia các vai diễn chọn lọc hơn, không tham công tiếc việc và cũng chẳng còn tham vọng vì suy cho cùng vị thế, khả năng tài chính của họ đã đủ mạnh để duy trì cuộc sống. Có thể thấy rằng, hôn nhân bền chặt của 2 cặp đôi này là kết quả của sự hi sinh, đồng lòng và kết hợp nhuần nhuyễn giữa phu thê để cân bằng cuộc sống lứa đôi.

Giống như đàn em, tài tử Ji Sung và vợ minh tinh Lee Bo Young từng chia sẻ rằng, trong suốt hơn 1 thập kỷ chung sống, 2 người luôn trao đổi ý kiến và thay phiên nhau vun vén gia đình. Nếu như vợ có dự án phim mới, Ji Sung sẽ nghỉ ngơi để chăm con và ngược lại. Không ít lần, khán giả còn được chiêm ngưỡng đôi vợ chồng sao hạng A như vợ chồng Lee Byung Hun đi sự kiện chung, nhà Ji Sung hay Kwon Sang Woo lên bìa tạp chí kỷ niệm kết hôn, vợ chồng Kim Tae Hee - Bi Rain đóng quảng cáo chung. Đây thật sự là cái kết viên mãn cho những đôi phu thê trong showbiz: cân bằng cả cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp.

Nói về sự hi sinh, trường hợp của nữ diễn viên Lee Min Jung (Vườn Sao Băng) thật sự khiến công chúng phải ngẫm nghĩ. Sau vụ bê bối bóc mẽ Lee Byung Hun ngoại tình năm nào, cô vẫn giữ được ngôi nhà hạnh phúc cho đứa con đầu lòng. Min Jung không tha thứ cho chồng ngay mà thử thách anh suốt thời gian dài. Cô chỉ gật đầu cho người chồng thêm 1 cơ hội khi nhìn thấy thái độ hối cải và sự thay đổi rõ ràng từ phía Lee Byung Hun. Không còn giữ hình ảnh phóng khoáng như xưa, giờ đây Lee Byung Hun tập trung xây dựng sự nghiệp ở quy mô toàn cầu và vun vén gia đình, hỗ trợ bà xã mọi lúc mọi nơi.

Các cặp vợ chồng sao hạng A thành kiểu mẫu cho hôn nhân viên mãn và bí quyết của họ đều nằm ở sự hi sinh, đồng lòng

Ngoài các trường hợp tìm được hạnh phúc sau khi sinh con, Kbiz cũng có không ít cặp đôi vẫn có thể duy trì hôn nhân ngọt ngào sau hơn chục năm chung sống dù gặp vấn đề trong việc sinh con đẻ cái. Vợ chồng "tượng đài nhan sắc" Han Ga In - tài tử gia thế khủng Yeon Jung Hoon viên mãn 19 năm, nhưng phải sau 11 năm cưới và 1 lần sảy thai, cả hai mới có con đầu lòng. Lee Hyori và nhạc sĩ Lee Sang Soon kết duyên vợ chồng 11 năm rồi nhưng vẫn chưa có con, dù vậy cả hai vẫn khiến cả châu Á ngưỡng mộ vì hạnh phúc giản dị.

Điểm tương đồng giữa 2 đôi phu phụ này là tình yêu giản dị và mối quan hệ như tri kỷ. Nhờ nhiều sở thích tương tự, quan điểm sống tương đồng, tiếng nói chung và mục tiêu chung, họ vẫn có thể gắn bó hơn chục năm. Tuy gặp khó khăn trong vấn đề con cái, Han Ga In - Yeon Jung Hoon hay Lee Hyori - Lee Sang Soon vẫn hướng đến mục tiêu chung là có với nhau 1 thiên thần nhỏ. Chỉ có điều may mắn không mỉm cười với Lee Hyori, cô từ bỏ sau nhiều năm nỗ lực vì vấn đề tuổi tác.

Vậy mới nói, cốt lõi quyết định số phận của 1 cuộc hôn nhân tuy liên quan nhưng không nằm ở 2 chữ "con cái", mà là ở sự hòa hợp tinh thần và tiếng nói chung giữa người vợ người chồng.