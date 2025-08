Tự bỏ tiền túi sửa con đường dài 800m, người đàn ông bị công an phạt hơn 146 triệu đồng liền khởi kiện, toà án tuyên bố: “Họ làm vậy là đúng”

Gia đình ông Hà Nguyên Năng, ngụ tại thôn Vượng Ngưu, xã Di Tộc, quận Nhân Hòa, thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, sống bằng nghề trồng cây ăn trái. Công việc nặng nhọc, thu nhập bấp bênh khiến người đàn ông này luôn đau đáu nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Kể từ sau năm 2015, nhiều hộ dân ở thôn Vượng Ngưu bắt đầu khấm khá nhờ chuyển sang trồng xoài. Nhìn thấy cơ hội trước mắt, ông Hà quyết định đầu tư theo hướng này. Theo đó, gia đình ông mạnh dạn ký hợp đồng thuê 5 mẫu đất hoang trên núi và bắt tay vào trồng hơn 1.300 cây xoài.

Sau hơn một năm miệt mài vun trồng, vườn cây phát triển tốt, sai quả, hứa hẹn một mùa thu hoạch bội thu. Chứng kiến công sức đổ ra cuối cùng cũng có thành quả, ông Hà không giấu nổi niềm vui. Tuy nhiên, khi xoài vào mùa thu hoạch, một vấn đề lớn phát sinh.

Do vườn xoài nằm trên núi cao, con đường mòn dẫn lên núi thì nhỏ hẹp và đặc biệt trơn trượt vào những ngày mưa khiến xe tải lớn không thể tiếp cận. Cũng vì vậy mà việc vận chuyển nông sản gặp nhiều trở ngại: vừa tốn công sức, vừa phát sinh chi phí vận chuyển lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế.

Ảnh: 163.com

Không muốn bỏ lỡ thời cơ, ông Hà bàn bạc với cả nhà và quyết định tự cải tạo con đường lên núi. Ngoài số tiền tích góp được, ông còn vay thêm từ hàng xóm láng giềng để thuê đội thầu mở rộng tuyến đường dài 800m dẫn lên vườn xoài. Với con đường mới, xe tải có thể tiếp cận tận nơi, giúp xoài của gia đình ônh Hà được vận chuyển thuận lợi đi tiêu thụ.

Khi việc mở đường hoàn tất, ông Hà và người dân trong thôn chưa kịp mừng thì bất ngờ gặp rắc rối pháp lý. Hôm đó, trong lúc gia đình ông đang thu hoạch xoài, công an địa phương bất ngờ đến nhà và bắt giữ ông Hà vì hành vi chiếm đất rừng để làm đường trái phép. Nhận được tin, ông Hà lặng người.

Tại cơ quan công an, ông trình bày rằng việc mở đường là vì lợi ích chung, giúp cả thôn tiêu thụ nông sản thuận lợi hơn. Tuy nhiên, phía công an địa phương xác định hành vi tự ý mở rộng đường của người đàn ông này là hành vi vi phạm pháp luật Trung Quốc.

Theo đó, khu vực làm đường nằm trên đất thuộc sở hữu tập thể thôn, việc cải tạo hạ tầng tại đây phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên. Do không xin phép trước, ông Hà bị xử phạt hành chính 40.000 NDT (hơn 146 triệu đồng) và buộc phải khôi phục con đường về hiện trạng ban đầu.

Thông tin này khiến ông Hà suy sụp. Gia đình người đàn ông này đã vất vả suốt mấy tháng trời để hoàn thành con đường, việc làm ăn chưa thu về được đồng lãi nào giờ lại phải nộp phạt. Không đồng tình với quyết định của cơ quan công an, ông Hà gửi đơn kiện đơn vị này ra tòa với mong muốn đòi lại công bằng. Tuy nhiên, đây lại là một quyết định sai lầm.

Ảnh: 163.com

Tại phiên tòa, ông Hà cho rằng hành vi của mình xuất phát từ động cơ tích cực, phục vụ lợi ích chung của thôn. Ông khẳng định quá trình mở đường không hủy hoại cây cối, không xâm phạm đất đai cá nhân, vì vậy việc bị kết tội chiếm đất rừng là không hợp lý.

Tuy nhiên, các tài liệu do công an địa phương cung cấp lại chứng minh con đường mới mở nằm trên phần đất rừng chung của thôn Vượng Ngưu. Theo quy định pháp luật Trung Quốc, việc sửa đường tại khu vực này phải được cơ quan chức năng cấp huyện trở lên phê duyệt. Do ông Hà không tuân thủ quy trình xin phép nên hành vi của ông bị coi là vi phạm pháp luật Trung Quốc về quản lý đất rừng.

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án địa phương tuyên ông Hà thua kiện, giữ nguyên mức phạt 40.000 NDT và yêu cầu ông khôi phục lại hiện trạng con đường.

Sự việc của ông Hà là bài học đắt giá cho những cá nhân, tập thể có ý định cải tạo hạ tầng vì lợi ích chung nhưng bỏ qua quy định pháp lý. Theo pháp luật Trung Quốc, việc làm đường, dù xuất phát từ mong muốn tốt đẹp, cũng cần được thực hiện đúng quy trình và có sự phê duyệt từ cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp phù hợp quy hoạch và phục vụ cộng đồng, chính quyền thậm chí có thể hỗ trợ nguồn lực để thực hiện. Ngược lại, hành động tự phát không chỉ dẫn đến hậu quả về mặt tài chính mà còn kéo theo hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.

(Theo 163.com)