"Tú bà" vừa môi giới vừa trực tiếp đi bán dâm

Tin từ Công an TP Hà Nội ngày 28-5 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang (SN 1988; trú tại Hùng Xuyên,huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) về tội Môi giới mại dâm.

Nghi phạm Nguyễn Thị Trang tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 20-5, Tổ công tác của Công an phường Bưởi phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bưởi. Tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.



Qua khai thác, tại một phòng, Nguyễn Thị Trang trực tiếp thực hiện hành vi bán dâm, phòng còn lại là một cô gái khác được Trang môi giới đến để bán dâm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang về tội Môi giới mại dâm.

Hiện Công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.