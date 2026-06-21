Từ axit, thù hận đến sự cứu rỗi trong 'Mesdames Thanh Sắc'

Lấy cảm hứng từ những vụ đánh ghen bằng axit từng gây chấn động dư luận trong nhiều thập niên trước, Mesdames Thanh Sắc là bộ phim điện ảnh lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1960, xoay quanh những biến cố xảy ra trong cuộc đời của những người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, nhan sắc, quyền lực và tham vọng.

Thay vì khai thác câu chuyện theo hướng hình sự hay giật gân, bộ phim lựa chọn tiếp cận từ góc nhìn số phận con người. Từ một biến cố tưởng chừng chỉ là hệ quả của ghen tuông, tác phẩm mở rộng thành bức tranh về những lựa chọn, những tổn thương và những mối quan hệ chằng chịt trong xã hội Sài Gòn hoa lệ một thời.

Trung tâm câu chuyện là Cầm Thanh, nhân vật do Thanh Hằng đảm nhận. Từ một cô gái trẻ bước vào thế giới giải trí đầy hào nhoáng, cuộc đời cô dần thay đổi khi gặp gỡ những con người có sức ảnh hưởng lớn đến số phận mình. Song hành cùng Cầm Thanh là Madame Sắc do Hồng Ánh thủ vai, người phụ nữ quyền lực đứng sau một trong những tụ điểm giải trí nổi tiếng nhất thời bấy giờ.

Mối quan hệ giữa Cầm Thanh và Madame Sắc là một trong những tuyến truyện quan trọng của bộ phim. Từ sự gắn kết, dìu dắt đến những khác biệt trong quan điểm sống, hai người phụ nữ dần bị đẩy vào những lựa chọn khó khăn, tạo nên chuỗi sự kiện làm thay đổi cuộc đời của nhiều nhân vật khác.

Bên cạnh hai nhân vật nữ trung tâm, Mesdames Thanh Sắc còn giới thiệu nhiều gương mặt với những vai trò quan trọng trong câu chuyện. Lương Thế Thành vào vai Bá Dũng, Trưởng Ty Cảnh sát Sài Gòn, người đàn ông có vị trí đặc biệt trong mạng lưới quan hệ giữa các nhân vật. Bá Dũng không chỉ là chồng của Madame Sắc mà còn là người nắm giữ nhiều bí mật phía sau những biến động của giới thượng lưu và thế giới ngầm Sài Gòn.

Trong khi đó, Khane Nguyễn đảm nhận vai A Lũng, một trùm giang hồ Chợ Lớn có tham vọng mở rộng quyền lực và ảnh hưởng của mình. Sự xuất hiện của A Lũng góp phần tạo nên những xung đột giữa các phe nhóm, đồng thời khiến cuộc đời của Cầm Thanh bước sang một hướng đi khác. Mối quan hệ giữa A Lũng, Cầm Thanh và liên minh Dũng – Sắc trở thành một trong những nút thắt quan trọng của bộ phim.

Bối cảnh của Mesdames Thanh Sắc được đặt trong giai đoạn Sài Gòn đang trải qua nhiều biến động về văn hóa và xã hội. Đây là thời kỳ các vũ trường, phòng trà, tụ điểm giải trí phát triển mạnh, tạo nên một không gian sống động với sự giao thoa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Chính bối cảnh này trở thành nền tảng để bộ phim khai thác những câu chuyện về thân phận con người phía sau vẻ ngoài hào nhoáng.

Theo ê-kíp sản xuất, phần lớn thời gian chuẩn bị được dành cho việc nghiên cứu tư liệu lịch sử, phục dựng không gian đô thị và đời sống giải trí của Sài Gòn thập niên 1960. Nhiều chi tiết từ phục trang, kiểu tóc, phương tiện giao thông đến cách bài trí nội thất đều được xây dựng dựa trên các tư liệu của thời kỳ này nhằm tái hiện bầu không khí đặc trưng của một giai đoạn lịch sử.

Âm nhạc cũng là một trong những yếu tố quan trọng của bộ phim. Những giai điệu mang hơi thở của Sài Gòn xưa xuất hiện xuyên suốt tác phẩm, góp phần tạo nên không gian hoài niệm và phản ánh đời sống văn hóa đặc trưng của giai đoạn này. Cùng với đó là hệ thống phục trang lấy cảm hứng từ thời trang thập niên 1960, từ những bộ áo dài thanh lịch đến các thiết kế dạ hội xuất hiện trong các sân khấu ca nhạc và vũ trường.

Không chỉ xoay quanh những mối quan hệ tình cảm, Mesdames Thanh Sắc còn khai thác nhiều chủ đề liên quan đến vị thế của người phụ nữ trong xã hội. Thông qua hành trình của các nhân vật, bộ phim đặt ra những câu hỏi về khát vọng vươn lên, sự đánh đổi để đạt được thành công, cũng như những hệ lụy có thể xuất hiện khi con người bị cuốn vào tham vọng, sự chiếm hữu và lòng thù hận.

Đặc biệt, hình ảnh axit, chi tiết gợi cảm hứng cho câu chuyện, không chỉ đại diện cho tổn thương về thể xác, nó còn là biểu hiện của những vết thương tinh thần, những ám ảnh kéo dài và những hậu quả mà con người phải đối diện sau những quyết định bộc phát trong cuộc sống.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Thanh Hằng, Hồng Ánh, Lương Thế Thành, Khane Nguyễn cùng nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Thanh Hằng trên màn ảnh rộng sau thời gian dài tập trung cho các hoạt động thời trang và kinh doanh.

Theo nhà sản xuất, Mesdames Thanh Sắc không chỉ là câu chuyện về nhan sắc hay những cuộc đối đầu giữa các nhân vật nữ, mà còn là hành trình khám phá những góc khuất trong tâm lý con người. Mỗi nhân vật đều mang trong mình những khát vọng, nỗi đau và lựa chọn riêng, tạo nên bức tranh nhiều lớp về một giai đoạn đặc biệt của Sài Gòn xưa.

Với bối cảnh thập niên 1960, câu chuyện lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật cùng dàn diễn viên nhiều thế hệ, Mesdames Thanh Sắc mang đến cho khán giả một tác phẩm khai thác đồng thời yếu tố lịch sử, tâm lý, tình cảm và thân phận con người. Bộ phim chính thức ra rạp từ ngày 19/6 trên toàn quốc.