Từ 1/7, quy định mới liên quan đến ô tô sẽ có hiệu lực, tài xế cần biết

Một quy định mới liên quan đến ô tô cá nhân sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7.

Từ ngày 1/7, quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực, yêu cầu bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em dưới 10 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,35m khi đi ô tô cá nhân. Người điều khiển phương tiện vi phạm có thể bị phạt tới 1 triệu đồng.

Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025), từ ngày 1/7, trẻ em dưới 10 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,35m khi được chở trên ô tô cá nhân phải được trang bị và sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

Từ ngày 1/7, trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35m khi đi ô tô cá nhân bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Tài xế vi phạm có thể bị phạt đến 1 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, khoản 3 Điều 10 của luật quy định người điều khiển phương tiện không được bố trí trẻ em thuộc nhóm đối tượng này ngồi cùng hàng ghế phía trước với người lái xe, trừ trường hợp ô tô chỉ có một hàng ghế.

Bên cạnh đó, tài xế có trách nhiệm sử dụng và hướng dẫn trẻ sử dụng đúng thiết bị an toàn trong suốt quá trình tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn khi xảy ra va chạm hoặc các tình huống phanh gấp.

Đáng chú ý, quy định trên chỉ áp dụng đối với ô tô cá nhân. Các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách như taxi, xe hợp đồng, xe khách hoặc xe buýt hiện không thuộc diện bắt buộc phải trang bị thiết bị an toàn dành cho trẻ em.

Vi phạm có thể bị phạt đến 1 triệu đồng

Theo VOV, về mức phạt đối với hành vi chở trẻ em trên ô tô không có thiết bị an toàn phù hợp hoặc ngồi sai vị trí, theo quy định tại điểm m khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi: Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định.

Đây được xem là một trong những quy định mới đáng chú ý nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông, đồng thời tiệm cận với các tiêu chuẩn an toàn đang được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Thiết bị an toàn cho trẻ em gồm những loại nào?

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT, thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô là tổ hợp gồm ghế ngồi, dây đai, khóa an toàn, bộ phận điều chỉnh cùng các phụ kiện như nôi hoặc tấm chắn va chạm, được lắp cố định trên xe nhằm hạn chế sự dịch chuyển của trẻ khi xảy ra tai nạn hoặc giảm tốc đột ngột.

Hiện nay, thiết bị này được chia thành hai nhóm chính.

Thứ nhất là hệ thống ghế trẻ em (CRS), được thiết kế theo cân nặng và độ tuổi của trẻ. Trong đó:

- Nhóm 0: dành cho trẻ dưới 10kg.

- Nhóm 0+: dành cho trẻ dưới 13kg.

- Nhóm I: dành cho trẻ từ 9 - 18kg.

- Nhóm II: dành cho trẻ từ 15 - 25kg.

Thứ hai là hệ thống ghế trẻ em nâng cao (ECRS), được bổ sung các cơ cấu cố định như khóa an toàn ISOFIX, chân chống chịu tải dưới sàn xe hoặc móc neo phía trên nhằm tăng cường khả năng bảo vệ trẻ khi xảy ra va chạm.

Việc bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ chấn thương và tử vong đối với trẻ nhỏ trong các vụ tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức của người dân về an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.