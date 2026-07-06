Từ 1/7, ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản, giao dịch bất thường cho cơ quan thuế

Từ 1/7, ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin tài khoản khách hàng, chia sẻ dữ liệu về số dư, thu nhập phát sinh và các giao dịch bất thường cho cơ quan thuế.

Quy định này được nêu tại Nghị định 252 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến (nếu có) và tổ chức thẻ quốc tế có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế, đồng thời phối hợp với cơ quan thuế khi phát hiện các giao dịch bất thường cần kiểm tra tình trạng tuân thủ nghĩa vụ thuế.

Thông tin phải cung cấp gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế, nơi mở tài khoản (đến chi nhánh nếu có), ngày mở và ngày đóng tài khoản. Dữ liệu được gửi bằng phương thức điện tử định kỳ hằng tháng, chậm nhất vào ngày 10 của tháng kế tiếp.

Ngoài định danh tài khoản, các ngân hàng phải cung cấp dữ liệu về giao dịch, gồm số lượng, giá trị, nội dung chuyển tiền, thông tin người gửi - nhận (cả trong nước và xuyên biên giới), số dư và các khoản thu nhập phát sinh từ tài khoản.

Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, người được ủy quyền, đồng chủ tài khoản hay người thụ hưởng... cũng nằm trong diện phải cung cấp cho ngành thuế. Đồng thời, các tổ chức cũng cần chia sẻ thông tin về các giao dịch bất thường, đáng ngờ theo quy định về phòng, chống rửa tiền.

Các dữ liệu này sẽ được chia sẻ định kỳ, hoặc theo thỏa thuận các bên, yêu cầu của cơ quan thuế.

Như vậy, phạm vi thông tin ngân hàng phải cung cấp cho cơ quan thuế đã được mở rộng đáng kể so với trước đây. Theo quy định cũ, ngân hàng chỉ định kỳ cung cấp thông tin về tên chủ tài khoản, số tài khoản, nơi mở và ngày mở, đóng tài khoản. Các thông tin về giao dịch và số dư chỉ được cung cấp khi cơ quan thuế có yêu cầu phục vụ thanh tra, kiểm tra, xác định nghĩa vụ hoặc cưỡng chế thuế.

Theo Bộ Tài chính, thông tin về giao dịch và dòng tiền là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ rủi ro thuế của cá nhân, hộ kinh doanh. Vì vậy, các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán được yêu cầu chủ động cung cấp dữ liệu về các giao dịch đáng ngờ để phục vụ công tác phân tích rủi ro, thay vì chỉ rà soát theo danh sách do cơ quan thuế chuyển đến.

Bộ Tài chính cũng cho biết ngành thuế đang xây dựng hệ sinh thái dữ liệu kết hợp giữa hóa đơn điện tử với thông tin từ ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán nhằm xác định chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.