Từ 1/1/2026: Thêm nhiều trường hợp được hưởng 100% BHYT, người dân nên nắm rõ để đảm bảo quyền lợi

Căn cứ theo các quy định sửa đổi mới nhất của Luật Bảo hiểm y tế, người tham gia khi đi khám chữa bệnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí trong phạm vi được hưởng nếu thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên (như người có công, cựu chiến binh, lực lượng vũ trang...). Đối với các chi phí ngoài phạm vi được hưởng của nhóm này, quỹ BHYT sẽ chi trả từ nguồn kinh phí dành riêng, trường hợp không đủ sẽ do ngân sách nhà nước bảo đảm. Bên cạnh đó, mức hưởng tối đa này cũng được áp dụng cho các trường hợp chi phí của một lần khám chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định.

Đặc biệt, người dân sẽ được miễn phí 100% khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế ban đầu, bao gồm: trạm y tế xã, phường, thị trấn; cơ sở y học gia đình; trạm y tế quân - dân y; phòng khám quân - dân y hoặc các trung tâm y tế cấp huyện. Quy định này cũng áp dụng cho các cơ sở y tế thuộc quân đội, công an và phòng khám đa khoa khu vực. Ngoài ra, quyền lợi 100% chi phí còn dành cho người bệnh đã tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 lần mức lương cơ sở (mức tham chiếu).

Không chỉ dừng lại ở các quy định hiện hành, ngày 11/12/2025 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 261/2025/QH15 với nhiều cơ chế đặc biệt, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Nghị quyết này mang đến tin vui lớn khi bổ sung và mở rộng quyền lợi cho các nhóm đối tượng yếu thế. Cụ thể, người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ chính thức được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quy định.

Song song với việc mở rộng quyền lợi, người lao động cũng cần lưu ý đến thay đổi về mức đóng. Do từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu sẽ chính thức tăng thêm từ 7,06% đến 7,26% (tương đương mức tăng từ 250.000 đến 350.000 đồng/tháng) cho toàn bộ người lao động, nên mức tiền lương làm căn cứ để đóng BHYT hằng tháng cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo tương ứng.

Khi người bệnh BHYT đến khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc VNeID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy.

Để sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên VssID thay thẻ giấy khi đi khám chữa bệnh, người dân thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VssID bằng mã số BHXH và mật khẩu.

- Bước 2: Chọn “Thẻ BHYT”

- Bước 3: Chọn “Sử dụng thẻ” hoặc “Hình ảnh thẻ”

+ Nếu chọn “Sử dụng thẻ” thì ứng dụng sẽ hiển thị mã QR, người dân có thể sử dụng mã này khi đi khám chữa bệnh.

Nếu chọn “Hình ảnh thẻ” thì ứng dụng sẽ hiển thị hình ảnh thẻ BHYT, người dân có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT này khi đi khám chữa bệnh.