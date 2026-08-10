TTC World – Thung lũng Tình yêu ra mắt Dalazoo, mở rộng hệ sinh thái trải nghiệm

Đầu tháng 8 năm 2026, TTC World – Thung lũng Tình yêu chính thức ra mắt DalaZoo – vườn thú tương tác quy tụ hơn 50 cá thể động vật đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Sản phẩm mới không chỉ bổ sung thêm điểm tham quan hấp dẫn mà còn mở rộng hệ sinh thái vui chơi, giải trí tại khu du lịch, mang đến hành trình khám phá đa dạng cho du khách khi đến với Đà Lạt.

DalaZoo – vườn thú tương tác quy tụ hơn 50 loài động vật đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Mô hình vườn thú tương tác ngày càng được du khách yêu thích, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ và nhóm khách trẻ. Không chỉ đơn thuần là nơi tham quan, đây còn là loại hình du lịch kết hợp giữa giáo dục, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm thực tế, giúp du khách kết nối nhiều hơn với thế giới động vật.

Nắm bắt xu hướng đó, TTC World – Thung lũng Tình yêu đã ra mắt DalaZoo – không gian trải nghiệm giữa thiên nhiên xanh mát của Đà Lạt, là "ngôi nhà mới" của hơn 50 loài động vật đến từ Ấn Độ, Nam Mỹ, Tây Tạng và các nước Đông Á.

Chuột túi Wallaby – Kangaroo mini siêu đáng yêu tại DalaZoo.

Tại đây, du khách không chỉ được quan sát mà còn có thể trực tiếp cho thú ăn, chụp ảnh lưu niệm và tìm hiểu tập tính sinh hoạt của nhiều loài động vật thân thiện. Với trẻ em, DalaZoo mở ra cơ hội khám phá thiên nhiên một cách sinh động; với người lớn, đây là điểm gắn kết gia đình và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ giữa không gian trong lành của thành phố ngàn hoa.

Sự xuất hiện của DalaZoo tiếp tục mở rộng hệ sinh thái trải nghiệm tại TTC World – Thung lũng Tình yêu, giúp du khách có thể dành trọn một ngày khám phá mà không cần di chuyển qua nhiều điểm đến khác nhau.

Trải nghiệm gần gũi cùng những chú Alpaca giữa lòng Đà Lạt.

Sau khi trải nghiệm DalaZoo, du khách có thể tiếp tục chinh phục Cầu kính Ngàn Thông – cây cầu kính đầu tiên và duy nhất tại khu vực Tây Nguyên; thử thách bản thân với Đường trượt sắc màu Rainbow Slide; khám phá Bảo tàng Rồng Công độc bản tại Việt Nam hay vui chơi tại SkyZone – tổ hợp trò chơi liên hoàn hiện đại.

SkyZone – tổ hợp trò chơi liên hoàn hiện đại dành cho cả trẻ em và người lớn.

Chuỗi trải nghiệm đa dạng này tạo nên hành trình kết hợp giữa khám phá thiên nhiên, vui chơi giải trí và vận động, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách.

Bên cạnh việc đưa vào vận hành hàng loạt hạng mục mới trong năm 2026, khu du lịch cũng không ngừng làm mới sản phẩm, nâng cấp cảnh quan và đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm, từng bước chuyển mình từ một điểm tham quan truyền thống trở thành tổ hợp vui chơi, giải trí quy mô của Đà Lạt.

Những vườn hoa khoe sắc quanh năm là "đặc sản" của TTC World – Thung lũng Tình yêu.

Thông qua chuỗi sản phẩm mùa hè - Summer in Love, TTC World – Thung lũng Tình yêu mong muốn mỗi du khách đều có thể tìm thấy một sắc màu riêng của Đà Lạt, từ những phút giây thư giãn giữa thiên nhiên đến các hoạt động khám phá, vui chơi và kết nối cùng gia đình, bạn bè.

Đến ngay TTC World – Thung lũng Tình yêu để cảm nhận Đà Lạt theo cách hoàn toàn khác lạ và trọn vẹn, đúng như thông điệp "TTC World – Thung lũng Tình yêu – Đà Lạt trong từng trải nghiệm".

TTC World – Thung lũng Tình Yêu

Địa chỉ: 3 – 5 – 7 Mai Anh Đào, phường Lâm Viên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hotline: 0914 466 218

Website: ttchospitality.vn/ttc-world/thung-lung-tinh-yeu

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