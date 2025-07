Truyền thuyết Việt được học sinh "remix" bằng nhạc kịch và rap, gây sốt Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng 2025

Học sinh bây giờ “đa nhiệm” thật sự. Vừa học tốt, nói tiếng Anh trôi chảy, lại còn biết viết kịch, diễn xuất, hát nhạc kịch không thua gì sân khấu chuyên nghiệp. Những gì mà thế hệ Gen Z và cả Gen Alpha đang thể hiện ngày càng cho thấy các bạn không chỉ giỏi kiến thức mà còn có khả năng sáng tạo và tự tin thể hiện bản thân theo cách rất riêng.

Mới đây, vào ngày 2/7, các bạn học sinh Victoria School đã làm khán giả tại Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng 2025 - DANAFF III 2025 “đứng ngồi không yên” với một vở nhạc kịch học đường vừa hiện đại, vừa đậm chất Việt mang tên The Enchanted Crossbow. Đây không chỉ là lần đầu tiên một tác phẩm học sinh biểu diễn trong khuôn khổ chính thức của một liên hoan phim quốc tế tại Việt Nam mà còn là một cú “plot twist” đầy cảm xúc khiến cả nghìn khán giả phải thổn thức.

Cho những ai chưa biết, The Enchanted Crossbow là dự án nghệ thuật do Hệ thống Giáo dục Victoria School đầu tư và tổ chức, với sự bảo trợ nghệ thuật từ Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam. Vẫn mang những thông điệp ý nghĩa về lòng yêu nước, khát vọng hòa bình, sự thủy chung, nhưng The Enchanted Crossbow đã được kể lại qua một góc nhìn mới mẻ hơn, khiến khán giả đặc biệt là khán giả quốc tế đứng ngồi không yên.

50 nghệ sĩ khiến sân khấu tại DANAFF III 2025 bùng nổ.

Không thể phủ nhận được các bạn học sinh hiện quá tài năng.

Cụ thể, hơn 50 học sinh từ tiểu học đến trung học của Hệ thống giáo dục Victoria School đã cùng nhau kể lại truyền thuyết Chiếc Nỏ Thần theo một cách không thể nào ngầu hơn khi vở kịch được kể lại toàn bộ bằng tiếng Anh, kết hợp rap, song ngữ và cả những ca khúc chuyển thể cực bắt tai.

Cả sân khấu như nổ tung khi thần Kim Quy bước ra… rap tiếng Anh! Rồi đến tiết mục Mẹ Yêu Con song ngữ xúc động, Bống Bống Bang Bang remix đậm chất sân khấu Broadway... tất cả khiến người xem đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ nổi da gà đến rơi nước mắt.

Trọng Thuỷ hát Mẹ Yêu Con bằng tiếng Anh.

Các bạn học sinh tái hiện lại ca khúc 2 tỷ view

Những khoảnh khắc không thể nào quên

Ngay từ những phút đầu tiên, vở kịch đã chinh phục toàn bộ khán phòng nhờ phần dàn dựng hiện đại, âm nhạc bốc lửa và diễn xuất quá đỉnh của dàn học sinh.

“Tôi thực sự bất ngờ. Đã từng xem nhiều chương trình nghệ thuật nhưng không nghĩ một vở nhạc kịch học đường lại có thể đạt đến mức độ chuyên nghiệp thế này. Các em truyền tải thông điệp bằng tiếng Anh nhưng cảm xúc thì hoàn toàn nguyên bản, rất Việt Nam, rất chạm đến trái tim”, một khán giả tại Đà Nẵng xúc động chia sẻ.

“Tôi đã rơi nước mắt ở cảnh phân cảnh cuối của nữ nhân vật chính. Một cách kể chuyện hiện đại nhưng vẫn giữ trọn vẹn giá trị truyền thống. Thật sự bất ngờ khi nhìn thấy thế hệ trẻ Việt Nam đứng trên sân khấu quốc tế và truyền tải câu chuyện dân tộc bằng sự sáng tạo và ngôn ngữ toàn cầu”, khách mời đến từ Hàn Quốc bày tỏ.

ThS. Christopher Bradley - Phó Tổng Giám đốc chuyên môn Hệ thống giáo dục Victoria School, Tổng Hiệu trưởng Victoria School - Nam Sài Gòn chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi dự án nhạc kịch học sinh không chỉ được đón nhận trong nước, mà còn tạo được sức lan tỏa tại các sự kiện quốc tế. Đây chính là một phần trong triết lý giáo dục toàn diện mà Victoria School hướng tới: nơi học sinh không chỉ phát triển kiến thức, mà còn nuôi dưỡng cảm xúc, rèn luyện bản lĩnh, trở thành những công dân toàn cầu mang đậm bản sắc dân tộc”.

Các "diễn viên nhí" cực kỳ nhập tâm.

Một từ thôi: Quá xịn!

Sự kiện cũng là một hoạt động ý nghĩa trong chuỗi chương trình hè mà Victoria School tổ chức, giúp học sinh trải nghiệm cọ xát ở một sân khấu chuyên nghiệp, kết nối với cộng đồng nghệ thuật và văn hóa trong nước và quốc tế, đồng thời có một mùa hè giàu trải nghiệm.

Không chỉ là vở diễn để biểu diễn rồi thôi, The Enchanted Crossbow còn mang theo một sứ mệnh lớn hơn, góp phần lan tỏa văn hoá Việt Nam tới bạn bè quốc tế thông qua góc nhìn và sáng tạo của chính thế hệ trẻ. Ở đó, học sinh không đơn thuần là diễn viên mà chính là những “sứ giả văn hóa”, đang kể lại câu chuyện mang đậm văn hóa Việt Nam bằng tất cả đam mê, bản lĩnh và ngôn ngữ toàn cầu của mình.

The Enchanted Crossbow đã để lại dấu ấn không thể nào quên tại DANAFF III 2025 không chỉ với người dân Đà Nẵng, mà còn với các khách mời quốc tế, du khách và giới chuyên môn nghệ thuật. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc khi học sinh được tin tưởng, được tạo cơ hội và được đầu tư đúng cách, các bạn hoàn toàn có thể “làm nên chuyện”, kể cả trên sân khấu lớn tầm cỡ quốc tế.