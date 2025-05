Truyền thông quốc tế chấn động vì Hoa hậu Thuỳ Tiên bị bắt

Ngày 19/5, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên về hành vi "Lừa dối khách hàng" quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Chị Em Rọt.

Thông tin Thuỳ Tiên bị bắt không chỉ khiến mạng xã hội trong nước mà truyền thông quốc tế cũng nhanh chóng vào cuộc. Hàng loạt trang tin và diễn đàn sắc đẹp lớn tại Thái Lan, Indonesia,... đã cập nhật hình ảnh Thùy Tiên xuất hiện tại cơ quan điều tra, kèm theo những trích dẫn về vụ việc nàng hậu vướng vòng lao lý.

Việc truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về vụ việc liên quan đến Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho thấy rõ sức ảnh hưởng đặc biệt của nàng hậu này tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan - nơi cô đăng quang Miss Grand International 2021.

Các chuyên trang sắc đẹp quốc tế đưa tin về Hoa hậu Thuỳ Tiên bị khởi tố

Một bước ngoặt lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Thùy Tiên khi cô giành ngôi Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ năm 2017 và tiến vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cùng năm, cô còn đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế tại Nhật Bản.

Thùy Tiên từng theo học khoa Pháp Văn tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), sau đó chuyển sang học ngành Quản lý Khách sạn và Nhà hàng quốc tế tại Đại học Hoa Sen từ năm 2019. Đến năm 2025, cô xuất sắc nhận bằng thạc sĩ ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn từ Đại học Quản trị Du lịch - Khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University).

Năm 2021 cũng là năm đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thùy Tiên khi cô trở thành người Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Chiến thắng này nhanh chóng giúp cô trở thành gương mặt nổi bật trong giới truyền thông và công chúng Việt Nam.

Các chủ đề liên quan đến Thùy Tiên như trang phục, kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Thái và hành trình thi nhan sắc của cô trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn mạng.

Danh hiệu quốc tế giúp Thùy Tiên trở nên vô cùng nổi tiếng, nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và tham gia các sự kiện lớn nhỏ trong và ngoài nước. Theo Chủ tịch Miss Grand International, ông Nawat tiết lộ vào năm 2022, Thùy Tiên đã kiếm được từ 2 đến 3 triệu USD nhờ các hoạt động quảng cáo và làm đại sứ thương hiệu.

Thuỳ Tiên đăng quang Miss Grand Vietnam 2021, từ đó cuộc sống và sự nghiệp sang trang mới

Từ khoảng 12/2024, Hoa hậu Thuỳ Tiên nhận làn sóng phản đối sau vụ quảng cáo kẹo rau củ. Tối 4/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cũng theo đơn vị này, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 15/3/2025 đến ngày 15/5/2025 để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Cho đến ngày 19/5, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên về hành vi "Lừa dối khách hàng", liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Chị Em Rọt.

Cơ quan điều tra xác định Thuỳ Tiên là cổ đông góp 30% vốn trong sản phẩm này và được hưởng gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng. Dù biết rõ hàm lượng chất xơ trong sản phẩm rất thấp, không đúng công dụng như quảng cáo, cô vẫn cùng cộng sự đưa ra thông tin sai lệch để đánh lừa người tiêu dùng. Sau khi bị dư luận tranh cãi, Thuỳ Tiên đề xuất ký hợp đồng "hợp thức hoá" quảng cáo để tránh bị xem là cổ đông.

Thuỳ Tiên chính thức bị khởi tố (Nguồn: VTV)

Liên Hoa