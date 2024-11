Truy tìm Hoàng Văn Phương

Ngày 27/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận huyện Thạch Thất đang xác minh đơn tố giác đối với Hoàng Văn Phương (SN 1982; HKTT: phòng 1108, toà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có hành vi huỷ hoại tài sản.

Theo đó, Hoàng Văn Phương là người bị tố giác thực hiện tội phạm có hành vi huỷ hoại tài sản. Qua công tác xác minh, Công an huyện Thạch Thất xác định hiện tại Hoàng Văn Phương không có mặt ở nơi cư trú và không rõ đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an huyện Thạch Thất quyết định truy tìm đối tượng Hoàng Văn Phương trong hình ảnh kèm theo.

Đối tượng Hoàng Văn Phương - Ảnh: CA Hà Nội

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất theo SĐT: 0985.986.676, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.