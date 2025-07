Công an TP Hà Nội tối 29/7 cho hay, cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội đang truy nã đối tượng Lê Thị Huyền Trang (SN: 1982; thường trú trước đây tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên (cũ), TP Hà Nội; quê quán: xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn (cũ), TP Hà Nội) liên quan đến việc trốn thi hành án.

Theo hồ sơ, năm 2018, Trang bị Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 21 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan tổ chức.

Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn, không chấp hành việc thi hành án. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 28/6/2019, Cơ quan CSĐT thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã với Lê Thị Huyền Trang.

Quyết định truy nã Lê Thị Huyền Trang - Ảnh: CA Hà Nội

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội (SĐT 093 2286866), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.