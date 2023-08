Truy nã đối tượng uống rượu say đánh shipper trọng thương ở Hà Nội

Ngày 3/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm cho biết: Lực lượng chức năng đã ra Quyết định truy nã đối tượng Nghiêm Văn Hùng (SN 1987; trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nghiêm Văn Hùng

Theo điều tra, sau khi uống rượu, Nghiêm Văn Hùng cùng bạn điều khiển xe máy về ngõ 8 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm thì làm đổ xe. Lúc này, anh Đ (SN 1998; trú tại Ba Đình, Hà Nội), làm nghề shipper giao hành cho khách có đi qua. Nghĩ anh Đ làm đổ xe của mình, Nghiêm Văn Hùng cùng bạn đã đánh anh Đ. Hậu quả anh Đ bị tổn hại sức khỏe 12%.

Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích, ra quyết định khởi tố bị can Nghiêm Văn Hùng với tội danh nêu trên. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích ở đâu. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nghiêm Văn Hùng.

Nếu phát hiện đối tượng Nghiêm Văn Hùng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (SĐT: 02438373010 - 0968383912), cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc Tổng đài 113.