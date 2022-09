Truy nã đối tượng sát hại mẹ vợ ở Hòa Bình

Đối tượng Bùi Văn Phiên

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Văn Phiên (SN 1984), trú tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình về tội giết người.

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã phát đi Quyết định truy nã số 03/QĐTN-CSHS do Đại tá Trần Mạnh Hải (Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình) ký về việc truy nã đối tượng Bùi Văn Phiên (SN 1984, trú tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc).

Bùi Văn Phiên chính là đối tượng đã dùng dao tấn công khiến 3 người thân trong gia đình thương vong trước đó. Theo Quyết định truy nã, căn cứ vào quyết định khởi tố bị can về tội Giết người của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình, sau khi xác minh và kết luận bị can Bùi Văn Phiên đã bỏ trốn và hiện tại không rõ bị can đang ở đâu nên cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã bị can này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình thông báo bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, vào khoảng 15h30' chiều ngày 25/8, tại địa bàn xóm Trọng Phú (xã Phong Phú) xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương. Các nạn nhân trong vụ án đều có mối quan hệ thân thiết.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, đối tượng Bùi Văn Phiên đã cầm dao chém 3 người gồm bố, mẹ vợ, chị vợ. Vụ án đã khiến 1 người phụ nữ là mẹ vợ của đối tượng tử vong. Bố vợ và chị vợ của đối tượng cũng bị thương nặng và hiện đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc.

Danh tính các nạn nhân được xác định là ông B.V.D. (70 tuổi, bố vợ của Phiên), bà B.T.M. (65 tuổi, mẹ vợ Phiên) và chị B. (43 tuổi, chị vợ Phiên). Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn, các cơ quan chức năng đang điều tra và huy động lực lượng để truy bắt.