Trường tiểu học tổ chức họp phụ huynh, trang phục của cô giáo khiến cha mẹ sửng sốt: Sao lại mặc áo có dòng chữ phản cảm như vậy?

Họp phụ huynh là một dịp trang trọng để giáo viên và các bậc cha mẹ có thể gặp gỡ, trao đổi tình hình học tập, rèn luyện trên lớp của con. Cả phụ huynh và giáo viên thường lựa chọn trang phục kỹ lưỡng, cẩn thận, cũng như đến đúng giờ để thể hiện sự tôn trọng đến đối phương. Tuy nhiên, một cô giáo tiểu học ở Trung Quốc đã gây tranh cãi dữ dội vì bộ trang phục mặc đến buổi họp phụ huynh.

Theo đó, trong khi các phụ huynh đều ăn mặc rất trang trọng, có phụ huynh mặc cả vest thì cô giáo chủ nhiệm này lại ăn mặc khá xuề xòa, cụ thể là mặc một chiếc áo phông rộng. Đáng chú ý là trên chiếc áo có in dòng chữ tiếng Anh "Do i look i care?" (Tạm dịch: Nhìn có giống tôi quan tâm không?).

Trang phục gây tranh cãi của cô giáo

Dòng chữ này khiến các bậc phụ huynh bức xúc bởi dường như nó đang nói rằng cô giáo chẳng thèm quan tâm đến chuyện học của học sinh hay những phản ánh của phụ huynh vậy. Một số phụ huynh cho rằng, dù đó là cố ý hay không thì là một giáo viên tiểu học, chắc chắn phải có bằng đại học, vậy thì sao có thể không hiểu một câu tiếng Anh đơn giản như vậy được?

Sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Hầu hết các ý kiến đều phê bình và cho rằng đã là giáo viên thì cần phải chú ý giữ gìn hình ảnh của mình. Dù không có quy định cụ thể nhưng giáo viên cần chọn trang phục lịch sự, phù hợp. Nên nhớ rằng, mọi hành động của giáo viên đều có thể ảnh hưởng tới việc định hình các giá trị cho học sinh.

Nếu giáo viên có những hành động không đúng mực thì học sinh sao có thể noi gương học tập.