Trường THPT Tân Túc nói gì thông tin hàng ngàn clip nữ sinh bị quay lén trong nhà vệ sinh?

Từ ngày 24-10, trên một số Fanpage, mạng xã hội Facebook đã lan truyền thông tin "Giải cứu các nữ sinh tại Trường THPT Tân Túc - Huyện Bình Chánh".

Thông tin lập tức gây chấn động với hàng loạt chia sẻ tiếp theo với các tin nhắn lan truyền.

Một Fanpage có tên "Ơ hay...." viết: "Hơn 1.300 video và 15.000 hình ảnh của các bạn học sinh nữ + giáo viên nữ đã được rao bán và phát tán trao đổi với các nam sinh trường khác. Cùng sự hỗ trợ của "bạn gái" đã giúp Q.H đặt camera. Sự việc xảy ra tại trường THPT TÂN TÚC - BÌNH CHÁNH. Mong được sự quan tâm của cộng đồng mạng + những phụ huynh có con học tại trường quan tâm đến vấn đề này. Xin cảm ơn !!!"...

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội

Ở dưới status, hàng loạt bình luận của người dùng Facebook thể hiện sự hoang mang. Một số tài khoản tiếp tục chia sẻ thêm các thông tin liên quan như số clip bị quay lén lên tới hàng ngàn clip, sau đó các clip, hình ảnh của nữ sinh bị rao bán, thậm chí được trao đổi giữa nhóm quay lén này với nhóm quay lén của một số trường THPT khác trên địa bàn thành phố.

Chiều 25-10, ông Nguyễn Thanh Tòng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc, thông tin: Nhà trường đã nắm sự việc và đã có báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM và cơ quan công an. Nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra sự việc. Sự việc đang được cơ quan công an quan tâm và xử lý. Khi có kết quả làm việc của cơ quan công an, nhà trường sẽ thông tin chính xác.

Trước đó, vào năm 2020, một nhóm nam sinh Trường THPT Giồng Ông Tố (TP HCM) cũng đã bị kỷ luật vì đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh nữ.

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.