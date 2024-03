Trường ở Bắc Ninh có nhiều lãnh đạo dùng bằng giả: Đào tạo 18 ngành ĐH, học phí cả khoá có thể đến 400 triệu

Thông tin từ Tiền Phong cho biết, trong quá trình làm việc, Công ty TNHH Chân - Thiện - Mỹ, công ty sáng lập trường Đại học Kinh Bắc phát hiện bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng (sinh năm 1960, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc không có đủ năng lực. Nghi ngờ về tính chính xác của bằng đại học mà bà Hồng đã cung cấp nên công ty đã gửi văn bản đến Học viện Tài chính đề nghị kiểm tra và xác minh việc cấp bằng cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng.

Phía Học viện Tài chính phản hồi cho biết, không có bằng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, số hiệu A048758 được cấp cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng vào năm 2000.

Hiện Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã chuyển tài liệu đến Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối kết quả xác minh bằng tốt nghiệp Đại học của bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng.

Bằng Tốt nghiệp đại học Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh do Học viện Tài chính cấp của bà Tuyết Hồng.

Trước đó, ông Đoàn Xuân Tiếp - cổ đông lớn nhất của Chân - Thiện - Mỹ hiện cũng đang là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Chân - Thiện - Mỹ đã sử dụng bằng đại học không hợp pháp để làm hồ sơ và học thạc sỹ ở nước ngoài. Ông Tiếp từng là Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Kinh Bắc.

Ông Đoàn Xuân Tiếp từng công bố là có bằng tốt nghiệp trường Đại học Mỏ - Địa chất khóa 2005 - 2010, chuyên ngành Quản trị kinh doanh mỏ, hệ đào tạo Vừa học vừa làm, nhưng trên thực tế, ông mới chỉ học hết lớp 6, sang đầu năm học lớp 7 thì nghỉ.

Theo thông tin từ Dân trí, người có đơn tố cáo và mang Bằng tốt nghiệp Đại học Mỏ - Địa chất của ông Tiếp đến trường ĐH Mỏ - Địa chất để xác minh chính là bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng.

Đai học Kinh Bắc đào tạo những ngành gì, học phí ra sao?

Trường Đại học Kinh Bắc trực thuộc Bộ Giáo Dục và Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 350- QĐ/TTg ngày 26/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Trường có trụ sở tại Phố Phúc Sơn - Phường Vũ Ninh - TP. Bắc Ninh. Trong tương lai trụ sở chính của Trường Đại học Kinh Bắc sẽ nằm tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với khuôn viên lên tới 28,1 ha.

Khu giảng đường gồm 2 tòa nhà, tòa nhà 8 tầng với 9.000m2 xây dựng phòng học cùng các trang thiết bị phục vụ giảng dạy hiện đại, đáp ứng nhu cầu đào tạo 8.000 - 10.000 sinh viên.

Hơn 10 năm xây dựng và phát triển, trường đã có 18 ngành đào tạo trình độ đại học và 2 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. Đặc biệt, trường còn đào tạo các ngành liên quan đến chăm sóc sức khỏe như ngành y khoa, y học cổ truyền và dược.

Theo thông tin trên website của Kinh Bắc, hệ thống máy móc, trang thiết bị thực hành các ngành của khối sức khỏe được trang bị hiện đại. Trường có nhà thuốc thực hành, Phòng khám Đa khoa Đại học Kinh Bắc, vừa là nơi sinh viên hoạt động thực tập nghề, vừa phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Ngày 6/4/2023 vừa qua, Phòng khám đa khoa Đại học Kinh Bắc cũng đã chính thức khai trương đi vào hoạt động.

Khu thực hành khối ngành sức khỏe của Đại học Kinh Bắc. Ảnh: Đại học Kinh Bắc.

Đối với đội ngũ giảng viên, Trường Đại học Kinh Bắc cho biết, giảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, học hàm, học vị cao, được tuyển chọn từ đội ngũ giảng viên đã và đang giảng dạy tại các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện ngân hàng, Đại học Bách Khoa, Học viện Bưu chính - Viễn thông…

Trường có liên kết chặt chẽ với các cơ sở đào tạo đại học, các công ty của Tập đoàn Kinh tế Chân - Thiện - Mỹ, các công ty, doanh nghiệp… tổ chức cho sinh viên thực tập nghề nghiệp, trải nghiệm thực tế. Nhà trường mời các doanh nhân thành đạt, các chuyên gia đầu ngành tham gia giảng dạy. Đây được xác định là cốt lõi trong quy trình đào tạo, gắn học đi đôi với hành, gắn đào tạo với việc làm… đảm bảo chuẩn đầu ra từ kiến thức chuyên môn đến kỹ năng nghề nghiệp.

Hình ảnh các tân sinh viên nhập học Đại học Kinh Bắc hệ chính quy năm 2023. Ảnh: Đại học Kinh Bắc.

Theo công bố của Kinh Bắc, trường đào tạo theo hình thức tín chỉ. Học phí năm 2023 của trường dao động từ 500.000 - 2 triệu đồng/tín chỉ. Ngành Dược học mỗi tín chỉ có học phí là 915.000 đồng. Ngành Y học cổ truyền học phí là 1,2 triệu đồng/tín chỉ. Ngành Y hoa là 2 triệu đồng/tín chỉ. Các ngành học khác của trường mức học phí đồng loạt là 500.000 đồng/tín chỉ.

Nhà trường tạm tính mỗi học kỳ, sinh viên học 15 tín chỉ, 1 năm 2 học kỳ. Như vậy, trung bình, học phí của mỗi sinh viên sẽ rơi vào khoảng 15 - 60 triệu đồng/năm. Các ngành học của trường có số tín chỉ là không giống nhau, rơi vào khoảng từ hơn 120 - 203 tín chỉ. Như vậy, tạm tính học phí cho một sinh viên học tại đây rơi vào khoảng 60 - 406 triệu đồng (tùy ngành học).

Ngoài khu giảng dạy, khu ký túc xá sinh viên trường là tòa nhà 8 tầng nằm trong khu nhà ở sinh viên tỉnh Bắc Ninh với sức chứa lên tới 1.500 sinh viên.