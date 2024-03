Ai đứng sau trường Đại học tư thục tại Bắc Ninh có nhiều lãnh đạo sử dụng bằng cấp giả, thậm chí Chủ tịch còn chưa học hết lớp 7?

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong cách đây ít ngày, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã chuyển tài liệu đến Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối kết quả xác minh bằng tốt nghiệp Đại học của bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng (sinh năm 1960, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc.

Hành động trên xuất phát từ việc, trong quá trình làm việc, Công ty TNHH Chân - Thiện - Mỹ - công ty sáng lập trường Đại học Kinh Bắc phát hiện bà Hồng không có đủ năng lực và nghi ngờ về tính chính xác của bằng đại học mà bà Hồng đã cung cấp. Do đó, Chân - Thiện - Mỹ đã gửi văn bản đến Học viện Tài chính đề nghị kiểm tra và xác minh việc cấp bằng cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng.

Ngày 10/1/2024, Học viện Tài chính đã phản hồi bằng Văn bản số 42 xác nhận, không có bằng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, số hiệu A048758 được cấp cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng vào năm 2000.

Tuy nhiên bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng khẳng định rằng, bản thân đáp ứng đủ điều kiện để làm Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc. Bà Hồng đã cung cấp bằng Tốt nghiệp đại học Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh do Học viện Tài chính cấp ngày 22/8/2000, số hiệu bằng A048758, số vào sổ 2587/HVTC để chứng minh việc đáp ứng điều kiện theo quy định của Trường Đại học Kinh Bắc.

Theo tìm hiểu, trường đại học Kinh Bắc là một trường đại học tư thục, được thành lập vào tháng 3/2012 tọa lạc tại tỉnh Bắc Ninh. Hơn 10 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có 18 ngành đào tạo trình độ đại học và 2 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

Cổ đông sáng lập của trường đại học này công ty TNHH Chân - Thiện - Mỹ. Công ty này được thành lập vào năm 2002, có địa chỉ trụ sở chính tại phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Theo Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, hiện vốn điều lệ của Chân - Thiện - Mỹ ở mức 500 tỷ đồng.

Hiện doanh nghiệp này đang có hai cổ đông góp vốn chính là ông Đoàn Xuân Tiếp (sinh năm 1950) sở hữu 60% vốn. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng - vị Phó Chủ tịch Hội đồng trường Kinh Bắc bị nghi ngờ là dùng bằng cấp giả đã nêu ở trên sở hữu 40% vốn còn lại.

Ông Đoàn Xuân Tiếp - cổ đông lớn nhất của Chân - Thiện - Mỹ hiện cũng đang là Tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này. Thậm chí, ông Đoàn Xuân Tiếp còn từng là Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh Bắc.

Ông Đoàn Xuân Tiếp

Tuy nhiên, vị doanh nhân này mới đây cũng đã vướng vào lùm xùm bằng giả. Cụ thể, hồi cuối tháng 2/2024, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa công bố quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Đoàn Xuân Tiếp, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc.

Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh nhận thấy, ông Đoàn Xuân Tiếp đã vi phạm quy định, nhiệm vụ của đảng viên, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Cụ thể, vị doanh nhân này đã kê khai lý lịch không trung thực về trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị để đảm bảo các điều kiện được kết nạp đảng và đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ giới thiệu nhân sự ứng cử, bầu cử tham gia Ban chấp hành đảng bộ, Ban Thường vụ đảng ủy, Bí thư đảng ủy Trường Đại học Kinh Bắc.

Ông Đoàn Xuân Tiếp còn bị kết luận "sử dụng bằng đại học không hợp pháp để làm hồ sơ và học thạc sỹ ở nước ngoài".

Theo tài liệu được cung cấp, ông Đoàn Xuân Tiếp có bằng tốt nghiệp trường Đại học Mỏ - Địa chất khóa 2005 - 2010, chuyên ngành Quản trị kinh doanh mỏ, hệ đào tạo Vừa học vừa làm. Điểm bình quân khóa học của ông là 7,12, xếp loại Khá.

Tuy nhiên, trường Đại học Mỏ - Địa chất nêu rõ trong một công văn: Ông Đoàn Xuân Tiếp, sinh ngày 19/5/1950 không có thời gian học tập tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất và không có tên trong sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp đại học của nhà trường với những thông tin được ghi trên bằng tốt nghiệp.

Thậm chí, ông Đỗ Chu Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Bắc Ninh cho biết qua quá trình xác minh, ông Đoàn Xuân Tiếp mới chỉ học hết lớp 6, sang đầu năm học lớp 7 thì nghỉ cho nên ông Tiếp không có bằng THCS. Sau đó, ông Tiếp đi bộ đội và có quá trình công tác sau này. Hiện tại, ông Tiếp đã đi học Thạc sĩ tại Philippines và học tiếp lên Tiến sĩ.