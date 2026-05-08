Trường hợp bị phong tỏa tài khoản, đóng băng giao dịch theo quy định mới nhất của Vietcombank

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa chính thức cập nhật bộ điều khoản ngân hàng số mới, có hiệu lực từ ngày 20/4/2026. Trọng tâm của đợt thay đổi này hướng đến việc thắt chặt bảo mật và xử lý triệt để các tài khoản không hoạt động. Đáng chú ý nhất là biện pháp vô cùng quyết liệt đối với các thuê bao di động không chính chủ nhằm ngăn chặn rủi ro an ninh mạng.

Cụ thể, khi nhận được thông tin từ nhà mạng về việc số điện thoại đăng ký VCB Digibank không còn thuộc sở hữu của khách hàng, ngân hàng sẽ chủ động liên hệ để yêu cầu xác minh danh tính. Trong trường hợp người dùng không có bất kỳ phản hồi nào hoặc không đến quầy giao dịch làm việc trong vòng 7 ngày, dịch vụ ngân hàng số sẽ ngay lập tức bị tạm khóa. Thậm chí, Vietcombank có toàn quyền hủy bỏ hoàn toàn dịch vụ VCB Digibank của khách hàng nếu tình trạng thiếu xác minh này kéo dài đến 14 ngày.

Bên cạnh vấn đề rà soát thuê bao, những tài khoản bị bỏ quên cũng lọt vào tầm ngắm xử lý nghiêm ngặt của ngân hàng. Theo đó, các tài khoản VCB Digibank không phát sinh bất kỳ hoạt động đăng nhập hoặc giao dịch nào trong suốt 12 tháng liên tục sẽ bị đưa vào diện xem xét chấm dứt dịch vụ. Để đảm bảo quyền lợi, ngân hàng sẽ cẩn trọng gửi thông báo đến khách hàng trước 5 ngày để người dùng có thời gian xử lý trước khi thực hiện việc đóng tài khoản.

Song song với việc dọn dẹp hệ thống, Vietcombank cũng tiến hành chuẩn hóa hệ thống xác thực sinh trắc học nhằm bảo vệ tối đa tài sản của khách hàng. Việc kích hoạt và sử dụng tính năng nhận diện khuôn mặt (Facepay) giờ đây bắt buộc phải đi kèm với Căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Hệ thống bảo mật thông minh mới sẽ trực tiếp đối chiếu khuôn mặt của người thực hiện giao dịch với cơ sở dữ liệu gốc của Bộ Công an trước khi phê duyệt bất kỳ lệnh chuyển tiền nào. Để ngăn chặn các hành vi xâm nhập trái phép, ngân hàng cũng thiết lập cơ chế tự động khóa ngay quyền truy cập nếu người dùng quét Facepay, nhập sai mã VCB-Smart OTP hoặc Chữ ký số liên tiếp vượt quá số lần quy định.