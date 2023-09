Trường học "siết" quy định đón trả trẻ sau vụ bé gái 2 tuổi bị bắt cóc ở Gia Lâm

Những ngày qua, thông tin về việc một bé gái khoảng 2 tuổi ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm (Hà Nội) bị bảo mẫu của gia đình tên Giáp Thị Huyền Trang, 27 tuổi (quê huyện Tân Yên, Bắc Giang) bắt cóc, tống tiền rồi sát hại đã thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Đọc thông tin qua các phương tiện truyền thông, chị Nguyễn Thị Ngọc trú tại quận Đống Đa chia sẻ: "Thực sự quá đau lòng bởi nạn nhân chỉ là một bé gái mới 21 tháng tuổi. Nhà tôi cũng có hai con đi học mầm non, bố mẹ bận đi làm nên nhờ bà nội dưới quê lên chăm và đưa cháu đi lớp chứ không thuê người giúp việc".

Đồng quan điểm trên, chị Ngô Hà Linh (35 tuổi, trú huyện Hoài Đức) cho rằng, việc trang bị cho trẻ lứa tuổi tiểu học hay mầm non các kĩ năng mềm để tự bảo vệ bản thân là rất quan trọng. Trong đó, bố mẹ nên dạy trẻ tránh tiếp xúc với người lạ, không nhận đồ ăn thức uống từ người lạ, chỉ được đi cùng bố mẹ ở những nơi đông người.

Vụ việc đau lòng này vẫn đang được cơ quan chức năng của TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Qua sự việc này, bản thân mỗi nhà trường và các gia đình cần tiếp tục cẩn trọng trong chỉ định người đưa đón con em mình.

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Gia Lâm cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin về vụ việc, cả Chủ tịch UBND huyện và Trưởng Công an huyện cùng đại diện các ban, ngành chức năng đã tới thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân.

Đồng thời, ngành Giáo dục Gia Lâm tiếp tục chỉ đạo các nhà trường trực thuộc trên địa bàn huyện cần sát sao hơn nữa công tác giám sát, nhất là khâu đón - trả trẻ phải thật chặt chẽ. Tuyệt đối không giao trẻ cho người không được phụ huynh ủy quyền hoặc có các dấu hiệu bất thường để tránh các hậu quả đáng tiếc.

Theo đại diện Trường Tiểu học Yên Thường, huyện Gia Lâm, ngoài thông báo trên nhóm Zalo các lớp, Ban giám hiệu nhà trường cũng quán triệt lực lượng bảo vệ cần cảnh giác với những đối tượng lạ mặt tại cổng trường lúc tan học. Nếu phát hiện dấu hiệu khả nghi cần báo cho lãnh đạo để can thiệp kịp thời. Học sinh được dạy tuyệt đối không đi theo người lạ nếu không có bố mẹ đến đón.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Thị cho hay: "Không phải tới bây giờ mà từ trước tới nay, chúng tôi quán triệt tới toàn thể giáo viên các lớp phải lập danh sách những người đón trẻ phải là bố/mẹ hoặc người nhà có dán ảnh chân dung để giáo viên nhận diện lúc trả trẻ. Trường hợp gấp gáp, phụ huynh phải gọi điện thoại trực tiếp cho cô giáo để xác nhận người đón trẻ thì cô mới giao trẻ để tránh tình trạng bắt cóc trẻ em".

Song song với việc siết chặt quy định đón/trả trẻ, cô Lê Thị Hồng Điệp - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Sao khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần cẩn trọng trong khâu tuyển chọn người giúp việc hoặc bảo mẫu trông trẻ tại nhà. Chỉ cần chủ quan không tìm hiểu kĩ nhân thân, tính cách của người đó thì hậu quả sẽ rất khó lường, vụ việc đau lòng vừa qua là một ví dụ điển hình.

"Trong các hoạt động trên lớp, cô giáo vẫn dạy trẻ một số kĩ năng ứng phó với các tình huống, trong đó có việc từ chối đi theo người lạ. Trường hợp người lạ cố tình tiếp xúc gần, trẻ cần hô lớn để tìm sự trợ giúp từ người xung quanh", cô Điệp chia sẻ thêm.

Trước đó vào ngày 19/9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an TP Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt Giáp Thị Huyền Trang là nghi can bắt cóc cháu bé sinh năm 2021 ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm để đòi 1,5 tỉ đồng tiền chuộc. Khoảng 11h30 phút ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể cháu bé tại ao thả cá thuộc trang trại của một gia đình ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra theo quy định của pháp luật.