Trương Học Hữu nợ 7.000 tỉ đồng

Trương Học Hữu đang phải cày để trả khoản nợ 7.000 tỉ đồng

Ở tuổi 63, thiên vương nổi tiếng của TVB thập niên 1990 Trương Học Hữu vẫn phải miệt mài chạy show, cả phim trường lẫn ca hát. Trong năm 2024, Trương Học Hữu đã tổ chức hơn 100 buổi hòa nhạc. Trung bình 3 ngày, "Thiên vương" Hồng Kông sẽ hát tại một concert.

Tần suất hoạt động của Trương Học Hữu khiến công chúng bất ngờ và thương cảm với nhiều câu hỏi. Việc chạy show liên tục khiến Trương Học Hữu kiệt sức. Anh phải hủy vài đêm diễn vì bị viêm thanh quản và sức khỏe không đảm bảo.

Điều gì khiến nam thần một thời dù đã ở tuổi xế chiều vẫn phải "cày bạt mạng". Vì khoản nợ 7.000 tỉ đồng (2 tỉ nhân dân tệ) mà anh đang gánh trên vai. Đây là khoản nợ mà vợ anh, diễn viên La Mỹ Vy thua lỗ khi đầu tư chứng khoán. Và hơn ai hết, Trương Học Hữu phải gánh khoản nợ này.

Để giải quyết bớt nợ nần, Trương Học Hữu đã bán căn biệt thực trị giá 430 triệu nhân dân tệ (gần 1.500 tỉ đồng). Tuy nhiên, khoản tiền có được không giải quyết được khoản nợ. Vì vậy, Trương Học Hữu không còn cách nào khác ngoài việc phải bán mạng cho công việc để kiếm thu nhập.

Trương Học Hữu và vợ, La Mỹ Vy

Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu và Lê Minh từng được mệnh danh là "Tứ đại thiên vương" Hong Kong (Trung Quốc) vào thập niên 1990. Họ là những nam thần điển trai, tài năng được nhiều người yêu mến.

Nếu Lưu Đức Hoa diễn xuất hay nhất, Quách Phú Thành nhảy đẹp nhất thì Trương Học Hữu là thiên vương hát hay nhất (được mệnh danh là ca thần) trong bộ tứ.

Những bản hit của "ca thần" như "Loving You A Little More Each Day", "Đợi em đến hoa cũng tàn", "Nụ hôn ly biệt"... Năm 1995, Trương Học Hữu lập kỷ lục khi trở thành ca sĩ nhạc trẻ châu Á có album bán chạy nhất toàn cầu, xếp thứ hai thế giới chỉ sau "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson.

Ca thần đã bán nhà nhưng vẫn không đủ trả nợ

Trương Học Hữu phải lòng La Mỹ Vy trong thời gian đóng phim "Yêu em say đắm". Để ủng hộ người yêu phát triển sự nghiệp, La Mỹ Vy quyết định giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và trở thành quản lý của Trương Học Hữu.

Trương Học Hữu nổi tiếng là người cưng chiều vợ. Đứng trước khoản nợ khổng lồ, Trương Học Hữu phải cày bừa trả nợ, La Mỹ Vy bị cư dân mạng chỉ trích. Tuy nhiên, Trương Học Hữu vẫn một mực bảo vệ vợ.

Những hi sinh của La Mỹ Vy khiến Trương Học Hữu trân trọng

Kể từ khi rời showbiz đến nay, La Mỹ Vy hiếm khi xuất hiện công khai, và giờ đây phải "ẩn dật" hơn nữa vì tình trạng kinh tế lao đao.