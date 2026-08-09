Trường ĐH Bách khoa TPHCM công bố điểm chuẩn, cao nhất ở ngành Kỹ thuật Bán dẫn

Trưa 9/8, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026.

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM).

Điểm xét tuyển theo phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026 là tổng điểm của 3 thành phần gồm điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên.

Trong đó, điểm học lực được tính theo công thức riêng dành cho 8 đối tượng xét tuyển. Điểm ưu tiên được xác định dựa trên đối tượng và khu vực ưu tiên, tối đa 9,17 điểm trên thang 100.

Điểm cộng được xét từ các thành tích cá nhân, hoạt động xã hội, văn - thể - mỹ, với mức tối đa 10 điểm trên thang 100.

Mức điểm dao động từ 55,76 đến 85,80/100 điểm.

Ở chương trình tiêu chuẩn, ngành Kỹ thuật Bán dẫn dẫn đầu điểm chuẩn với 85,80/100 điểm.

Nhóm ngành công nghệ - kỹ thuật tiếp tục chiếm phần lớn các vị trí có điểm chuẩn cao.

Ngoài Kỹ thuật Bán dẫn, các ngành đạt từ 84 điểm trở lên gồm Khoa học Máy tính (85,45), Kỹ thuật Máy tính (84,98), Khoa học Dữ liệu (84,97), Nhóm ngành Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa - Thiết kế vi mạch (84,29) và Kỹ thuật Cơ Điện tử (84,36).

Có 10 ngành/chương trình đạt từ 80 điểm trở lên, cho thấy mức cạnh tranh cao ở nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và quản lý công nghiệp.

Mức điểm thấp nhất trong bảng là 61,43/100, thuộc Chuyên ngành Kinh tế Tuần hoàn. Tiếp đó là Địa Kỹ thuật Xây dựng (64,37), Kỹ thuật Địa chất (65,60) và Nhóm ngành Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng (68,69).

Từ ngày 11/8/2026, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển tại cổng MyBK của Trường Đại học Bách khoa.

Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT và hoàn tất thông tin nhập học trực tuyến tại cổng MyBK trước 17h ngày 21/8.

Về hồ sơ nhập học trực tiếp, từ ngày 16/8 đến 17/8/2026, thí sinh thực hiện nhập học tập trung tại hội quán BKA.

Từ ngày 18/8 đến 21/8/2026, tân sinh viên nộp hồ sơ nhập học tại Phòng Công tác Sinh viên (Phòng 101, tòa nhà A5), cơ sở 1.

Trường Đại học Bách khoa cũng lưu ý thí sinh xem chi tiết kế hoạch đầu năm học 2026-2027 dành cho tân sinh viên. Các hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục và quy trình nhập học sẽ được nhà trường thông báo đến phụ huynh và thí sinh trong thời gian tới.