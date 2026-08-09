Trường Đại học Đại Nam công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2026

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Đại Nam công bố điểm chuẩn chính thức hệ đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển.

Sinh viên khối ngành Sức khỏe Trường ĐH Đại Nam.

Theo đó, điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 22,5 điểm. Trong đó, nhóm ngành Sức khỏe có mức điểm cao nhất: Y khoa và Y khoa đào tạo bằng tiếng Anh cùng 22,5 điểm; Dược học 20 điểm; Điều dưỡng 18 điểm. Hai ngành Luật và Luật Kinh tế cùng lấy 20 điểm.

Với phương thức xét học bạ THPT, điểm trúng tuyển của các ngành dao động từ 18 đến 23 điểm; trong đó Y khoa và Y khoa đào tạo bằng Tiếng Anh cùng 23 điểm, Dược học 21 điểm, Điều dưỡng 19 điểm. Các ngành còn lại chủ yếu ở mức 18 điểm.

Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội (HSA), ngưỡng trúng tuyển của phần lớn các ngành là 60 điểm, trong khi các ngành Sức khỏe yêu cầu 80 điểm.

Đối với một số ngành đặc thù, thí sinh cần đáp ứng thêm điều kiện theo quy định. Chẳng hạn, với Y khoa và Dược học, thí sinh xét học bạ hoặc HSA phải đáp ứng yêu cầu về học lực lớp 12 và ngưỡng điểm theo quy định; Y khoa đào tạo bằng Tiếng Anh yêu cầu thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh bậc 4/6.

Bảng điểm chuẩn năm 2026 cho thấy sự phân hóa rõ theo nhóm ngành, đồng thời mở ra nhiều lựa chọn cho thí sinh ở các lĩnh vực Sức khỏe, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Kinh doanh, Khoa học xã hội và nhân văn, Ngôn ngữ, Mỹ thuật và thiết kế.

Năm 2026, Trường Đại học Đại Nam dành 55 tỷ đồng cho Quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính với 13 chương trình học bổng dành cho tân sinh viên. Bên cạnh chính sách học bổng, Nhà trường cho biết không tăng học phí trong suốt khóa đào tạo, qua đó giúp sinh viên và gia đình chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch tài chính cho toàn khóa học.

Theo khảo sát năm học 2025 - 2026, 95% sinh viên Đại học Đại Nam có việc làm sau khi tốt nghiệp, nhiều người làm đúng chuyên ngành tại các doanh nghiệp, bệnh viện và tổ chức uy tín.

Đặc biệt, khóa Bác sĩ Y khoa đầu tiên của Nhà trường ghi dấu ấn với 100% sinh viên tốt nghiệp đạt loại Khá trở lên, 13 sinh viên đăng ký dự thi Bác sĩ nội trú trúng tuyển, trong đó có thí sinh trở thành Thủ khoa Bác sĩ nội trú chuyên ngành Sản phụ khoa.

Chi tiết điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển của Trường ĐH Đại Nam như sau: