Trường Đại học Trưng Vương: Những trải nghiệm làm nên một môi trường học tập “không chỉ có giảng đường”

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, trải nghiệm thực tế đang trở thành một trong những tiêu chí được nhiều học sinh quan tâm khi chọn trường đại học. Tại Trường Đại học Trưng Vương, điều đó được thể hiện qua các dự án học tập và hoạt động gắn với thực tiễn nghề nghiệp.

Từ những giờ thực hành chuyên ngành, các buổi làm việc nhóm đến những cuộc trao đổi cùng giảng viên và mentor, nhiều trải nghiệm tại Trường Đại học Trưng Vương đang cho thấy một góc nhìn khác về môi trường đại học - nơi việc học không chỉ diễn ra trên giảng đường mà còn gắn với thực hành và khám phá nghề nghiệp từ sớm.

Khi việc học gắn với trải nghiệm nghề nghiệp từ sớm

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng coi trọng năng lực làm việc thực tế, nhiều phụ huynh và học sinh không còn chỉ quan tâm đến chương trình đào tạo hay tấm bằng tốt nghiệp. Điều họ tìm kiếm là một môi trường giúp người học được tiếp cận với công việc chuyên môn ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, thay vì chờ đến lúc tốt nghiệp mới bắt đầu làm quen với nghề.

Học từ dự án để biến kiến thức thành hành động

Từ năm hai, sinh viên Trường Đại học Trưng Vương được tiếp cận mô hình Project-Based Learning (học tập thông qua dự án). Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức trên giảng đường, người học được tham gia giải quyết những bài toán cụ thể, xây dựng giải pháp và hoàn thành các nhiệm vụ mang tính thực tiễn, qua đó rèn luyện tư duy chủ động và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế.

Lớp học trở thành không gian làm việc nhóm

Trong nhiều hoạt động học tập, sinh viên được làm việc theo nhóm, cùng trao đổi ý tưởng, phân công nhiệm vụ và xây dựng giải pháp cho từng vấn đề. Quá trình này không chỉ giúp củng cố kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện kỹ năng phối hợp, giao tiếp và giải quyết vấn đề trong môi trường tập thể.

Mỗi ý tưởng đều có cơ hội được lắng nghe và hoàn thiện

Đặt câu hỏi, phản biện và bảo vệ quan điểm là những hoạt động quen thuộc tại Trường Đại học Trưng Vương. Thông qua quá trình trao đổi hai chiều, sinh viên được khuyến khích chủ động tư duy, nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau và từng bước hình thành năng lực thích nghi trước những thay đổi của môi trường học tập cũng như công việc sau này.

Tiếp cận mentor và góc nhìn từ thực tiễn

Bên cạnh giờ học trên lớp, sinh viên còn có cơ hội trao đổi trực tiếp với giảng viên, mentor và những người có kinh nghiệm thực tiễn. Những cuộc trò chuyện này giúp người học hiểu rõ hơn yêu cầu của môi trường nghề nghiệp, đồng thời có thêm định hướng cho hành trình phát triển của bản thân.

"Học đi đôi với hành" trong từng trải nghiệm học tập

Tại Trường Đại học Trưng Vương, định hướng "học đi đôi với hành" được triển khai thông qua các hoạt động thực hành, trải nghiệm và ứng dụng kiến thức vào thực tế. Từ phòng thực hành chuyên ngành đến các dự án học tập, sinh viên được tạo điều kiện tiếp cận quy trình làm việc gần với môi trường nghề nghiệp, qua đó phát triển đồng thời chuyên môn và kỹ năng thực hành.

"Làm chủ thay đổi - Mở khóa tương lai" từ những trải nghiệm hôm nay

Thông qua những giờ thực hành, hoạt động học tập theo dự án và cơ hội tiếp cận thực tiễn từ sớm, sinh viên Trường Đại học Trưng Vương được khuyến khích hình thành thói quen học hỏi, thích nghi và chủ động trước những thay đổi của môi trường làm việc.

Đó cũng là tinh thần của định hướng "Làm chủ thay đổi - Mở khóa tương lai" mà nhà trường theo đuổi - nơi việc học không dừng lại ở việc tích lũy kiến thức, mà hướng tới xây dựng năng lực để người học tự tin bước tiếp trên hành trình nghề nghiệp nhiều biến động phía trước.