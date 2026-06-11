Trường đại học đưa bộ môn Pickleball vào giảng dạy giáo dục thể chất cho sinh viên

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) vừa chính thức đưa vào giảng dạy môn thể thao pickleball dành cho sinh viên từ năm 2026. Như vậy, sinh viên UEF hiện đang "sở hữu" những môn thể thao đa năng, cập nhật nhất hiện nay, bao gồm: Pickleball, bóng rổ, dancesport, boxing, gym…

Đồng thời, không gian các môn thể thao được vận hành ngay trong khuôn viên trường không chỉ tạo điều kiện rèn luyện thể chất mà còn thúc đẩy tinh thần gắn kết, cân bằng giữa học tập và giải trí.

Không gian thể thao hiện đại

Pickleball - môn thể thao đang phát triển mạnh hiện nay, lần đầu tiên xuất hiện tại UEF, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho sinh viên. Đây cũng sẽ là một trong những bộ môn được đưa vào học phần giáo dục thể chất của trường trong năm học này.

Với đặc điểm phù hợp vận động, chú trọng phát triển thể lực, Pickleball hứa hẹn nhanh chóng trở thành hoạt động được yêu thích trong cộng đồng UEFers.

Không gian thể thao mới được đưa vào hoạt động tại UEF

Bên cạnh đó, khu vực tập bóng rổ cũng được thiết kế hiện đại, tạo không gian lý tưởng cho các hoạt động luyện tập trước thềm thi đấu và giao lưu giữa các khoa, câu lạc bộ. Đây không chỉ là nơi vận động mà còn là "điểm hẹn" kết nối sinh viên, lan tỏa tinh thần đồng đội và lối sống tích cực.

Sinh viên trải nghiệm môn Pickleball ngay trong khuôn viên trường

Khu vực bóng rổ phục vụ luyện tập cho UEFers

Sự xuất hiện của các không gian thể thao ngay trong trường giúp sinh viên dễ dàng tận dụng thời gian giữa các giờ học để vận động, tái tạo năng lượng và nâng cao hiệu quả học tập.

Hoàn thiện hệ sinh thái đại học trải nghiệm

Song hành với việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, UEF không ngừng mở rộng hệ thống tiện ích phục vụ học tập và trải nghiệm sinh viên. Bên cạnh hệ thống phòng học tiện nghi, không gian tự học và khu sinh hoạt chung, Nhà trường còn phát triển đa dạng các khu vực rèn luyện thể chất và năng khiếu như phòng tập Gym, không gian Dancesport, khu sinh hoạt nghệ thuật,… đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của sinh viên.

Sự kết hợp hài hòa giữa học thuật, thể thao và nghệ thuật góp phần tạo nên môi trường đại học năng động, nơi người học không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được khuyến khích khám phá bản thân, phát triển kỹ năng và phong cách sống tích cực.

Môi trường học tập với những trải nghiệm hiện đại tại UEF

Hơn hết, những yếu tố về môi trường học tập, trải nghiệm thực tế và đời sống sinh viên trở thành tiêu chí quan trọng đối với thí sinh và phụ huynh khi quyết định lựa chọn gắn bó cùng trường. UEF đang cho thấy lợi thế rõ rệt khi xây dựng một hệ sinh thái giáo dục không chỉ hiện đại mà còn giàu cảm hứng.

Không gian pickleball và bóng rổ là một phần trong định hướng đó, nơi sinh viên không chỉ học tập mà còn phát triển thể chất, kỹ năng và tinh thần. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi mà UEF hướng đến: đào tạo thế hệ sinh viên toàn diện, sẵn sàng hội nhập trong môi trường toàn cầu.