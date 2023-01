Trường của Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2022: Cảnh quan thay đổi theo mùa đẹp miễn chê, thành tích còn ấn tượng hơn!

Sáng ngày 15/1 (theo giờ Việt Nam), cuộc thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2022 đã chính thức diễn ra, năm nay nước chủ nhà đăng cai tổ chức là Mỹ. Trải qua nhiều ngày tranh tài, ngôi vị cao nhất đã gọi tên người đẹp R'Bonney Gabriel - đại diện của Mỹ. Nhanh như một cơn gió, mọi thông tin về Tân Hoa hậu Hoàn vũ đều nhận được sự quan tâm lớn từ netizen, đặc biệt là về học vấn của người đẹp.

Theo tìm hiểu, vào năm 2012, R'Bonney Gabriel đã xuất sắc tốt nghiệp trường Trung học Lawrence E. Elkins ở thành phố Missouri (Mỹ). 6 năm sau đó, người đẹp tiếp tục trở thành cử nhân ngành thiết kế thời trang chuyên ngành sợi tại Đại học Bắc Texas. Muốn biết trường đại học của Tân Hoa hậu Hoàn vũ đỉnh cỡ nào thì phải tìm hiểu ngay!

Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - R'Bonney Gabriel

Đôi nét về Đại học Bắc Texas

Đại học Bắc Texas (viết tắt UNT) được thành lập vào năm 1890 tại thành phố Denton - một trong 10 thành phố đại học tốt nhất nước Mỹ.

Đây là một nơi an toàn và thân thiện với nhiều hoạt động cho phép sinh viên giải trí vào thời gian rảnh, bao gồm các tuyến đường mòn dành cho xe đạp và những công viên xinh đẹp. Quảng trường trung tâm sầm uất ở Denton sở hữu rất nhiều địa điểm lý thú để vui chơi.

Khung cảnh của Đại học Bắc Texas thay đổi theo từng mùa. Nếu như mùa hè, cây cối phát triển tươi xanh với nắng ấm tran hòa thì khi mùa đông đến, trời lại đổ tuyết khiến cảnh quan nơi đây trở nên vô cùng thơ mộng

Tại đây, nhà trường luôn khuyến khích sinh viên khám phá khả năng sáng tạo của mình ở cả trong và ngoài lớp học. Đội ngũ giảng viên của Đại học Bắc Texas đều là các chuyên gia đầu ngành, nhờ đó mà sinh viên có cơ hội học hỏi từ những nghiên cứu tiên tiến với chất lượng giảng dạy xuất sắc.



Khẩu hiệu gắn liền với biết bao thế hệ sinh viên Đại học Bắc Texas là #YouAreWelcomeHere (Nơi ai cũng được chào đón). Đến nay, trường đã thu hút hơn 3.000 sinh viên quốc tế đến từ 145 quốc gia trên thế giới. 41.000 sinh viên theo học tại trường tạo nên một môi trường đa văn hóa, đa chủng tộc.

Đại học Bắc Texas là môi trường lý tưởng để sinh viên có thể thỏa sức thể hiện bản thân

UNT có 14 trường và khoa thành viên trải dài ở nhiều lĩnh vực như: Trường Giáo dục (College of Education) Trường Kỹ thuật (College of Engineering) Trường Sức khỏe và Dịch vụ công (College of Health and Public Service) Trường Thông tin (College of Information) Trường Khai phóng và Khoa học xã hội (Liberal Arts and Social Sciences)...



Tại đây, sinh viên có thể chọn từ 239 chương trình đào tạo cấp bằng, bao gồm 80 khóa học trực tuyến, 109 chương trình cử nhân, 94 chương trình thạc sĩ và 36 chương trình tiến sĩ.

Đây là một môi trường đa bản sắc, đa văn hóa

Một số thành tích nổi bật khác của trường:



- Đại học Bắc Texas từng được xếp hạng trong số 131 trường đại học nghiên cứu hàng đầu của quốc gia, theo Phân loại của Carnegie 2018 về các Tổ chức Giáo dục Đại học.

- Trường từng xếp hạng 281 Đại học quốc gia và 641 toàn cầu theo đánh giá của US News & World Report năm 2020, 20 chương trình được xếp hạng trong Top 100 trên toàn quốc.

- UNT nằm trong top 4% các trường đại học ở Mỹ (theo bầu chọn của tổ chức Carnegie).

- Danh hiệu "tốt nhất ở phương Tây" do Pricenton Review bầu chọn trong 6 năm liên tiếp; hay "trường công lập với chi phí phải chăng nhất" do Texas Higher Education Coordiating Board bầu chọn cũng là những danh hiệu ấn tượng của UNT.

- Forbes công nhận UNT là một trong những trường mang lại giá trị tốt nhất tại Mỹ với chất lượng ngày càng cao trong hoạt động giảng dạy và trải nghiệm cho sinh viên.