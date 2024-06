Trước tin đồn "mất tích", YouTuber giấu mặt Nino's Home bất ngờ lên tiếng, chia sẻ thêm về "nhân vật đặc biệt"

Vài ngày gần đây, dân mạng bất ngờ xôn xao về một nhân vật là YouTuber rất "bí ẩn", đó là chủ nhân của kênh YouTube NiNo's Home, tên thật là Nguyễn Duy Hoàng. Anh chàng vốn là một YouTuber khá có tiếng ở mảng nấu ăn, thu hút lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, từ khoảng 10 tháng trở lại đây, Duy Hoàng đã không còn đăng thêm video nào lên kênh YouTube của mình nữa. Điều đó khiến cho các fan hâm mộ cảm thấy lo lắng và tràn vào hỏi thăm.

Đáng chú ý, ở một vài nền tảng như YouTube hay Facebook xuất hiện các bình luận lo lắng cho sức khoẻ của anh chàng, sợ rằng nam YouTuber đã gặp chuyện gì đó. Trước những thông tin này, Duy Hoàng đã chính thức lên tiếng trên trnag Facebook cá nhân của mình.

Hình ảnh mới nhất được Duy Hoàng đăng tải trên trang cá nhân (Nguồn: Facebook nhân vật)

Cụ thể, trong bài đăng, Duy Hoàng cho biết, anh vẫn ổn. Việc giấu mặt của anh không phải để câu like câu view mà là do anh chàng bị... ngại. Duy Hoàng cũng khiêm tốn nói về bản thân, rằng mình không phải idol, chỉ là "người bình thường", khả năng nấu ăn cũng không phải quá xuất sắc mà chủ yếu do bản thân mày mò học hỏi.

Đặc biệt, Duy Hoàng chia sẻ rằng do bản thân tính tình khá ngại, không muốn lộ diện, nên "ai biết thì giữ kín giúp mình nha".

Bên cạnh đó, nam YouTuber cũng cho biết, thời điểm hiện tại, anh không hoạt động nhiều nên ít kiểm tra tin nhắn, vì thế không thể trả lời hết tin nhắn từ mọi người. Anh mong rằng có thể gặp lại mọi người sớm.

Toàn bộ bài đăng của Duy Hoàng (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, Duy Hoàng còn chia sẻ về những "nhân vật đặc biệt" cũng được rất nhiều người yêu mến, đó là những chú mèo xinh xắn thường xuất hiện trong các video của anh. Nam YouTuber nhắn nhủ: "Mấy con quỷ này vẫn mập như chủ nha mọi người. Nó kêu đính chính giùm nó luôn".

Duy Hoàng chia sẻ thêm về những chú mèo của mình (Ảnh chụp màn hình)

Nguyễn Duy Hoàng, chủ nhân của kênh YouTube NiNo's Home vốn là một YouTuber nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Các video nấu ă của anh chàng được đánh giá là có hình ảnh rất đẹp, chỉn chu, âm thanh dễ chịu, thoải mái. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những chú mèo xinh xắn và việc chủ nhân luôn đeo một chiếc mặt nạ hình đầu gấu cũng trở thành điểm nhấn của kênh, càng khiến anh chàng nhận được nhiều sự quan tâm.

Trong suốt khoảng thời gian năm 2019, 2020, hình ảnh YouTuber "đầu gấu" đã trở thành một nhân vật quen thuộc với rất nhiều người. Tới hiện tại, kênh YouTube của anh chàng đã đạt hơn 7,74 triệu người đăng ký.

Hình ảnh anh chàng YouTuber đeo mặt nạ đầu gấu từng quen thuộc với rất nhiều người (Nguồn: Facebook nhân vật)

Hiện tại, sau bài đăng cập nhật tình hình của Duy Hoàng, các cư dân mạng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhiều người gửi lời chúc tới anh chàng và mong rằng nam YouTuber sẽ sớm trở lại với những clip nấu ăn thật đẹp của mình.

