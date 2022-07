Trước Lương Xuân Trường, đã có loạt người nổi tiếng lên Shark Tank gọi vốn và nhận về cái kết đầy bất ngờ

MC Kỳ Duyên xuất hiện tại mùa 2, thu về nửa triệu đô vốn đầu tư

Trong Shark Tank Việt Nam mùa 2 tập 10, MC Kỳ Duyên khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện trước dàn "cá mập" để gọi vốn đầu tư. Theo đó, MC Kỳ Duyên có vai trò là Giám đốc quảng cáo của công ty về thiết bị thể dục thể thao tiện ích. Người đẹp "không tuổi" đã tới để kêu gọi đầu tư với số tiền lên đến 11 tỷ đồng cho 20% cổ phần.

MC Kỳ Duyên cùng người sáng lập công ty về thiết bị thể dục thể thao lên Shark Tank mùa 2 để gọi vốn

Suốt quá trình thuyết trình về sản phẩm, MC Kỳ Duyên nhận nhiều lời khen bởi tài ăn nói lưu loát, dễ hiểu và cực kì thuyết phục. Điều này khiến công ty của nữ MC thu hút sự chú ý của Shark Phạm Thanh Hưng và Shark Trần Anh Vương - CEO Sam Holdings.

Tuy nhiên, Shark Hưng đề nghị đầu tư 500.000 USD cho 40% cổ phần còng Shark Vương quyết định đầu tư với mức tiền tương tự nhưng không lấy % nào mà chỉ đối lấy chi phí bản quyền. Không cần suy nghĩ quá lâu, MC Kỳ Duyên đã quyết định chốt deal thành công với Shark Trần Anh Vương.

Phi Thanh Vân lên sóng mùa 3 bị dàn "cá mập" chê lạc đề, gọi vốn thất bại

Xuất hiện trong chương trình, nhiều khán giả tưởng rằng Phi Thanh Vân đến để gọi vốn cho dự án kinh doanh mỹ phẩm của riêng mình. Tuy nhiên, cô lại tham gia cùng người bạn, kêu gọi 3 tỷ cho 10% cổ phần thuộc công ty về giáo dục. Cụ thể, cô phát triển ứng dụng tư vấn tâm sinh lý AI AZLOVE, giải quyết nỗi đau cho hàng triệu người độc thân, gia đình không hạnh phúc.

Được giao trọng trách mờ đầu để gây ấn tượng, nữ diễn viên biến trường quanh thành một lớp học về tư vấn tâm sinh lý với lời giới thiệu: "Chào mừng các Shark đến với lớp học của em". Tuy nhiên, phần thuyết trình dài dọc, lan man của Phi Thanh Vân khiến các Shark khó hiểu. Dàn "cá mập" liên tục đặt câu hỏi nhưng nữ diễn viên vẫn không thể trả lời đúng trọng tâm.

Chính vì vậy cho đến khi người bạn xuất hiện, toàn bộ dàn "cá mập" cũng đành lòng từ chối, không đầu tư. Các Shark cho rằng công ty của Phi Thanh Vân có tiềm năng nhưng lại chưa có kế hoạch cụ thể. Hơn nữa, định giá doanh nghiệp quá cao, rất khó để đầu tư.

Phi Thanh Vân kêu gọi đầu tư nhưng bị chê lạc đề

Nữ diễn viên và người bạn của mình trắng tay ra về

Mang gánh lô tô lên gọi vốn, Lộ Lộ có thương vụ bạc tỷ với Shark Liên

Lộ Lộ (tên thật là Lâm Quốc Khải) được biết đến với vai trò ca sĩ hát lô tô vô cùng tài năng và hoạt ngôn. Lộ Lộ là gương mặt quen thuộc, thường gây bão khi xuất hiện trong những gameshow hài. Do vậy khi xuất hiện tại Shark Tank Việt Nam, khán giả đều vô cùng bất ngờ.



Được biết, Lộ Lô từ bỏ công việc ổn định của mình để thành lập Đoàn lô tô Sài Gòn Tân thời, giúp đỡ các ca sĩ chuyển giới. Năm 2018, doanh số từng lên đế 4 tỷ, lãi ròng đạt 30 triệu.năm. Đến với Shark Tank mùa 3, Lộ Lộ giới thiệu mình là nhà sáng lập Lô tô Offline và cùng chị Lê Thùy Linh kêu gọi 10 tỷ cho 20% cổ phần mô hình Lô tô Online hoặc 1 tỷ cho 10% cổ phần mô hình Lô tô Offline.

Lộ Lộ (thứ 2 từ phải sang) tham dự Shark Tank mùa 3

Shark Linh và Shark Hưng quyết định không đầu tư bởi 2 công ty gọi vốn đưa ra đang tách biệt, có nhiều khó khăn về tính quản trị. Shark Việt tỏ ra băn khoăn về việc xin cấp phép cho công ty nên cũng không đầu tư. Shark Liên cho biết bà cảm thấy rất đồng cảm với Lộ Lộ bởi Lô tô Offline còn có thể tạo công ăn việc làm ổn định cho ca sĩ đi hát. Vì thế, bà quyết định đầu tư 1 tỷ đồng.

Will 365 gây bão Shark Tank mùa 4, được 3 "cá mập" tranh giành chốt đơn

Mở đầu mùa 4, Will 365 khiến nhiều khán giả thích thú khi đến Shark Tank với tư cách cổ đông gọi vốn cho một chuỗi nhà hàng chuyên về hải sản tại Sài Gòn. Chuỗi nhà hàng của Will kinh doanh chủ yếu các món về cua với các loại sốt được chế biến riêng theo công thức độc quyền.

Thời gian đó, Will cho ra mắt nhà hàng lưu động dạng xe đẩy với chi phí thấp hơn 200 triệu mỗi quầy. Với vốn điều lệ 5,8 tỷ đồng (số liệu năm 2019) và tốc độ tăng trưởng 10% trong 2020 bất kể tình hình kinh tế bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Thương hiệu của Will đề nghị gọi vốn 4,5 tỷ cho 10% cổ phần.

Thương hiệu của Will gọi vốn 4,5 tỷ cho 10% cổ phần

Đứng trước miếng mồi ngon, các "cá mập" nhanh chóng tranh nhau gật đầu. Cái giá được Shark Bình và Shark Liên đưa ra là 3,5 tỷ đồng cho 10%, Shark Hưng là 3,5 tỷ đồng cho 12%. Với quá nhiều đề nghị hấp dẫn, Will và người đồng hành đưa ra mong muốn được hợp tác với cả 3 Shark.



Thế nhưng chẳng Shark nào muốn cùng vùng vẫy trong nồi lẩu thập cẩm này. Sau cùng, dù đam mê Shark Hưng hơn nhưng chàng ca sĩ lại khiến cư dân mạng choáng váng khi quyết định "chốt đơn" với Shark Liên vì lý do bất ngờ không tả nổi: Shark Liên ủng hộ cộng đồng LGBT.



Will chốt đơn thành công với Shark Liên

Xuân Trường liệu có tiếp nối chuỗi gọi vốn thành công tại mùa 5?

Mới đây nhất, chương trình hé lộ về sự xuất hiện của cầu thủ bóng đá Xuân Trường với vai trò đồng sáng lập của trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC.

Tiền vệ "mắt híp" chia sẻ khẩu hiệu của IRC là "phụng sự thể thao Việt Nam". Sản phẩm của không chỉ hướng tới những người chơi thể thao chuyên nghiệp mà còn dành cho những người chơi thể thao phong trào và những người có bệnh lý về cơ, xương, khớp thuộc phân khúc trung cấp.



Được biết, Xuân Trường quyết tâm phải có một trung tâm phục hồi chấn thương thể thao cho người Việt từ một lần bản thân bị chấn thương, phải sang Hàn Quốc để điều trị. Nam cầu thủ mong muốn, hướng tới phục hồi chức năng chấn thương thể thao một cách toàn diện, gồm: phục hồi chấn thương và các bệnh lý liên quan đến cơ, xương, khớp; phòng tránh chấn thương; dinh dưỡng; giải quyết vấn đề liên quan đến tâm lý.

Xuân Trường cùng nhà đồng sáng lập sẽ xuất hiện tại tập 6 Shark Tank mùa 5

Vốn là một người ít nói, liệu màn thuyết trình cùng tâm huyết dành cho thể thao của Xuân Trường có thuyết phục được dàn "cá mập" khó tính? Kết quả đầy gay cấn và bất ngờ của cuộc gọi vốn này sẽ có trong Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ mùa 5 tập 6, phát sóng vào lúc 20h hôm nay, Chủ nhật (ngày 10/7).

