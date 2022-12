Trước giờ G: Háo hức đón chờ Đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2022

2022 dần khép lại với vô số cung bậc cảm xúc. Mỗi câu chuyện, mỗi khoảnh khắc dù tươi sáng hay thăng trầm đều góp phần tạo nên một bức tranh đa sắc màu của 2022. Nhằm nhìn lại chặng đường đã qua, TikTok chính thức mang đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam trở lại vào ngày 20/12/2022, được trực tiếp độc quyền lúc 19h tại @tiktokawardsvn, @tiktokcreator_vn và phát sóng lại trên TikTok LIVE, VieOn, TodayTV, Vie Channel và You TV.



Tôn vinh những cá nhân, câu chuyện nổi bật

TikTok Awards Việt Nam 2022 chọn "Together - We celebrate authentic "YOU" làm chủ đề chính, với mong muốn tôn vinh các nhà sáng tạo nội dung với những câu chuyện chân thật nhất, mang đến góc nhìn mới cùng những thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng người dùng.

Năm nay, các nhà sáng tạo nội dung mang đến TikTok những câu chuyện giá trị, lan toả sự tích cực theo nhiều cách khác nhau. Người dùng dành cả triệu lượt thả tim cho loạt video anh Đỗ Văn Hương (@huong75zn) "kể lại" kỷ niệm đẹp với mẹ ngoài 90 tuổi, cho Joy Dog Mom (@joydogmom) - người tạo "đôi chân" cho những chú chó mèo khuyết tật, và cho cả động lực phi thường vượt lên nghịch cảnh theo đuổi đam mê của Phạm Tuấn Hưng (@pth.official) cũng như nhiều nhà sáng tạo nội dung tài năng khác.

Được nhận đề cử tại hạng mục Nhà sáng tạo nội dung nghệ sĩ của năm tại TikTok Awards Việt Nam 2022, Hoa hậu Thùy Tiên (@missgrand2021.thuytien) coi đó là động lực giúp mình cố gắng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa trên nền tảng: "Tiên mong muốn TikTok sẽ luôn là nơi khán giả tìm thấy nhiều thông tin bổ ích và cùng nhau hướng đến những điều tích. Với tư cách là người của công chúng, Tiên sẽ cố gắng lan tỏa đi những giá trị hữu ích qua kênh TikTok của mình".

Đêm vinh danh đáng mong chờ nhất năm

Tại đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2022, các nhà sáng tạo nội dung chiến thắng thuộc 11 hạng mục giải thưởng sẽ được công bố, trong đó 5 hạng mục do khán giả bình chọn, 6 hạng mục do Hội đồng chuyên môn từ TikTok bình chọn.

Ngoài phần trao giải, đêm vinh danh còn mang đến những màn trình diễn được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Quán quân The Masked Singer Việt Nam 2022 - O Sen Ngọc Mai, Noo Phước Thịnh, Thanh Duy Delilah, ST. Sơn Thạch, Vũ Thảo My, Orange, Nghệ sĩ Piano Tuấn Mạnh, Nghệ sĩ Saxophone An Trần, Biên đạo Quang Đăng… cùng sự dẫn dắt của hai MC Thanh Thanh Huyền và Khánh Vy. Bên cạnh đó, nhiều nhà sáng tạo nội dung tài năng sẽ xuất hiện trên sân khấu đêm vinh danh với những màn trình diễn tương tác thú vị, song hành cùng các nghệ sĩ của chương trình.

Phần tập duyệt của các nghệ sĩ và nhà sáng tạo trước thềm sự kiện

Mỗi tiết mục tại đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2022 đều gửi gắm những thông điệp mà TikTok muốn truyền tải khi nhìn lại những câu chuyện truyền cảm hứng và hành trình sáng tạo suốt năm vừa qua. Thông qua cách kể chuyện độc đáo với hệ thống âm thanh - ánh sáng hiện đại, sân khấu quy mô lớn hứa hẹn sẽ đem đến chất lượng nghe nhìn mãn nhãn.

Hé lộ hình ảnh sân khấu tại sự kiện tối nay

Chỉ còn chưa đầy 24h, cổng bình chọn 5 hạng mục đề cử do khán giả bình chọn sẽ được khép lại. Theo dõi và ủng hộ cho những nhà sáng tạo nội dung bạn yêu thích nhất tại ĐÂY. Đón xem đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2022 để cùng thăng hoa cảm xúc sau một năm 2022 đủ đầy cung bậc sáng tạo!