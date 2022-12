"Trung tâm thẩm mỹ" làm cô gái 25 tuổi tử vong do 2 người khác nhau đăng ký kinh doanh

Tối 6-12, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM thông báo đơn vị ghi nhận bệnh nhân là N.T.P. (25 tuổi, ngụ quận 10) đã tử vong khi đi phẫu thuật thẩm mỹ đốt mỡ vùng hai cánh tay và ngực trái tại trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center.

Bệnh nhân được xác định tử vong do sốc phản vệ nghi do thuốc gây mê, gây tê; tổn thương não do thiếu oxy não và biến chứng hôn mê, suy hô hấp tuần hoàn. Khi xảy ra biến chứng, nạn nhân đã được hai bệnh viện lớn nỗ lực cứu chữa nhưng bất thành.

Khi phát hiện vụ việc, Sở Y tế TP.HCM phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở thì đã "vườn không nhà trống". Theo chủ căn nhà, người thuê căn nhà để kinh doanh chăm sóc da đã thanh lý hợp đồng và dọn đi.