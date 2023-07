Trung Quốc nâng cảnh báo bão Talim lên mức gần cao nhất

Không chỉ nâng cảnh báo bão, vào 17h chiều 16/7 (giờ địa phương), Ban tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc cũng nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lụt bão từ cấp 4 của một ngày trước đó lên cấp 3. Riêng tỉnh Quảng Đông nâng lên cấp 2.

Các cảnh báo trên được đưa ra khi bão Talim di chuyển về phía các vùng duyên hải ở miền Nam Trung Quốc và theo dự báo của Cục Khí tượng nước này, cơn bão sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển giữa tỉnh Quảng Đông và Hải Nam vào đêm nay (17/7).

Do ảnh hưởng của bão, từ 16-19/7, một số khu vực ở Quảng Đông, Hải Nam, Quảng Tây sẽ có mưa to, trong đó vùng duyên hải phía Tây Nam Quảng Đông, phía Nam Quảng Tây, Trung và Bắc đảo Hải Nam sẽ có mưa rất to. Vùng tâm bão đi qua có gió cấp 10-12, giật cấp 13-14.

Ngày 16/7, công nhân đặt bao cát chặn lũ ở lối vào sảnh chờ của cảng Tú Anh ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. Ảnh: VCG

Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc (NMC) dự báo cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và cường độ sẽ tăng dần trước khi đổ bộ vào đêm 17/7.

Talim sẽ là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay và hiện được phân loại là cơn bão nhiệt đới mạnh. Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia Trung Quốc cảnh báo, đây có thể sẽ là cơn bão đầu tiên đổ bộ hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến Quảng Đông trong năm nay.

Chiều 16/7, cơ quan này đã nâng cảnh báo sóng lên màu cam và ban bố cảnh báo triều cường màu vàng. Hai cảnh báo này tương đương với cấp thứ hai và thứ ba trong hệ thống cảnh báo thời tiết khắc nghiệt 4 cấp của Trung Quốc.

NMC khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Cơ quan này cũng kêu gọi tăng cường các nguồn lực ứng phó với bão Talim và đề phòng nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất.

Theo NMC, bão Talim đổ bộ muộn hơn 20 ngày so với ngày đổ bộ trung bình của cơn bão đầu tiên vào Trung Quốc trong giai đoạn 1991-2020. Cơn bão này hình thành trong khi Trung Quốc bước vào giai đoạn kiểm soát lũ then chốt hàng năm, kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8.