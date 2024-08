Trung Quốc cảnh báo ngành gọi xe sắp hết chỗ làm, tài xế công nghệ không còn là "cứu cánh" cho người thất nghiệp

SCMP cho biết, ngày càng nhiều địa phương ở nước này đưa ra cảnh báo về tình trạng bão hoà của thị trường này, khuyên những người mới tham gia nên thận trọng khi hàng triệu người đã đổ xô đi làm tài xế công nghệ.

Cơ quan quản lý đường bộ ở Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, tuần trước đã đưa ra cảnh báo rủi ro rằng các tài xế công nghệ nhận lượng đơn đặt hàng trung bình hàng ngày thấp hơn và thu nhập đã giảm sút. Nguyên nhân là do tình trạng dư cung xe và chính quyền cho biết “không nên tham gia thị trường này một cách mù quáng”.

Trong tháng qua, ít nhất 5 thành phố khác ở Trung Quốc, bao gồm cả Thâm Quyến và Tô Châu, cũng có cảnh báo tương tự. Điều này cho thấy ngành dịch vụ gọi xe ở nhiều khu vực đã tiến đến gần hoặc ở trong tình trạng dư thừa công suất.

Các nhà phân tích cho biết, nhu cầu đối với ngành này cũng chậm lại trong bối cảnh hoạt động kinh tế ảm đạm hơn và những thách thức từ dịch vụ taxi không người lái xuất hiện.

Gia Hưng ghi nhận lượng đơn đặt xe tăng lên trong quý II, nhưng trung bình mỗi xe chỉ nhận được 11,9 cuốc mỗi ngày, với doanh thu trung bình hàng ngày là 214,7 NDT (30 USD), chưa trừ chi phí vận hành. Con số này giảm 0,6 đơn và 9,9 NDT so với quý I.

Tại Nam Ninh, thủ phủ tỉnh phía nam Quảng Tây, số lượng đơn đặt xe trung bình mỗi ngày/xe trong quý II giảm hơn 10% so với 1 năm trước, doanh thu hàng ngày của 1 tài xế toàn thời gian cũng thấp hơn khoảng 1,3%.

Tang Daijie, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Doanh nghiệp Trung Quốc tại Bắc Kinh, cho biết: “Thị trường đi xuống do hoạt động kinh tế yếu đi, nhu cầu giảm do nhiều doanh nghiệp đóng cửa và người dân thất nghiệp. Việc người dân cắt giảm chi tiêu cũng có ảnh hưởng, vì dịch vụ gọi xe đắt hơn so với taxi và phương tiện công cộng.”

Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, tính đến cuối tháng 6, nước này có hơn 7,1 triệu tài xế công nghệ, trong khi 2 năm trước là 4,5 triệu. Dịch vụ gọi xe đã trở thành công việc phổ biến, đặc biệt là với những lao động bị sa thải vì họ chỉ cần một chiếc ô tô và bằng lái xe.

Với đà tăng trưởng thấp hơn dự kiến trong quý II là 4,7%, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tiếp tục chứng kiến tình trạng ảm đạm do nhu cầu trong nước yếu đi, lĩnh vực bất động sản gặp khó khăn kéo dài và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Theo Cục Thống kê Quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 5,2% trong tháng 7, mức tăng lần đầu tiên kể từ tháng 2, sau khi giữ nguyên ở 5% trong 3 tháng trước đó.

Các công nghệ mới, bao gồm cả xe không người lái, nay đã sẵn sàng để cạnh tranh với thị trường gọi xe truyền thống. Một báo cáo của Guotai Junan Securities đã chỉ ra sự thành công của Apollo Go, dịch vụ gọi xe tự lái của Baidu, ở Vũ Hán. Bước tiến cho thấy mô hình này có thể được phủ sóng cả ở các thành phố khác.

Apollo Go dự kiến sẽ triển khai 1.000 xe tự hành thế hệ thứ 6 ở Vũ Hán vào cuối năm 2024. Hồi tháng 5, công ty cho biết, họ đã có các dịch vụ thử nghiệm ở 11 thành phố, bao gồm Bắc Kinh, Thâm Quyến và Thượng Hải.

