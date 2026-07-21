Khiến bé sơ sinh 26 ngày tuổi ngã từ trên tay cắm đầu xuống sàn, nữ bảo mẫu còn dối trá là "chỉ va chạm nhẹ". Đáng nói, thái độ đùn đẩy của trung tâm môi giới càng khiến dư luận bất bình.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video do chị Lý (trú tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc) đăng tải, ghi lại cảnh bảo mẫu họ Diêu – nhân viên do một công ty dịch vụ mẹ và bé địa phương cung cấp – bế con chị ngủ gật, làm rơi bé xuống sàn nhà.

Theo chia sẻ của chị Lý, sự việc xảy ra vào khoảng 0h50 rạng sáng ngày 18/7. Thời điểm đó, hai vợ chồng chị đang nghỉ ngơi trong phòng riêng thì nghe tiếng con khóc thét từ phòng khách.

Khi chạy ra kiểm tra, nữ bảo mẫu họ Diêu trấn an rằng bé "chỉ bị va chạm nhẹ một chút" . Nghi ngờ có bất thường, chị Lý lập tức trích xuất camera giám sát trong nhà và bàng hoàng phát hiện sự thật: Bảo mẫu bế bé ngủ gật, thả trôi tay khiến em bé mới 26 ngày tuổi trượt khỏi vòng tay, ngã cắm đầu thẳng xuống sàn nhà cứng.

Bị gia chủ chất vấn cùng bằng chứng camera, bảo mẫu Diêu mới chống chế: "Tôi bế bé trong lòng, chắc do buồn ngủ nên lơ mơ... Bé chỉ rơi xuống đất một chút chứ chưa rơi hẳn" .

Ngay trong ngày 18/7, vợ chồng chị Lý đã sa thải nữ bảo mẫu và đưa con đến Bệnh viện Phụ sản & Nhi khoa Thanh Đảo để siêu âm thóp và kiểm tra toàn thân. Các bác sĩ yêu cầu gia đình đưa bé về theo dõi sát sao và tái khám định kỳ để tầm soát các nguy cơ chấn thương sọ não muộn.

Trung tâm môi giới bị tố né tránh, ép khách xóa video

Bức xúc trước sự việc, chị Lý đã tìm đến đơn vị cung cấp dịch vụ để làm việc và đưa ra 3 yêu cầu:

- Hoàn trả toàn bộ chi phí dịch vụ của bảo mẫu vi phạm và đổi bảo mẫu mới.

- Chi trả toàn bộ viện phí kiểm tra hiện tại và chi phí điều trị phát sinh (nếu có) của trẻ.

- Bồi thường 195 triệu đồng (50.000 Nhân dân tệ) tiền tổn thất tinh thần.

Tuy nhiên, thái độ của phía trung tâm dịch vụ khiến gia đình vô cùng phẫn nộ. Chị Lý cho biết: "Đại diện công ty lấy lý do 'không liên lạc được với cấp trên' để thờ ơ, lạnh nhạt. Mãi đến ngày 19/7, khi vụ việc bị đẩy lên mạng xã hội và dư luận sục sôi, họ mới cử người đến nhà nhưng chỉ liên tục ép chúng tôi xóa video, tuyệt nhiên không đưa ra phương án bồi thường thỏa đáng."

Trả lời truyền thông vào chiều ngày 20/7, đại diện phía công ty dịch vụ xác nhận nữ bảo mẫu liên quan đã bị đình chỉ công việc vĩnh viễn.

Nói về phương án giải quyết bồi thường, vị đại diện này cho biết: "Chúng tôi đánh giá mức đòi bồi thường 195 triệu đồng của gia đình là quá cao nên cần tiếp tục đàm phán. Nếu không thể đi đến thống nhất, công ty sẵn sàng giải quyết bằng con đường pháp lý."

Vụ việc hiện vẫn đang thu hút sự chú ý và làn sóng phẫn nộ lớn từ cộng đồng mạng về chất lượng dịch vụ bảo mẫu chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà.

Nguồn: Sina