"Trùm cuối" của Running Man Việt mới lộ hint danh tính đã vướng phản đối dữ dội, chuyện gì đây?

Running Man Vietnam mùa 3 chưa lên sóng nhưng sức nóng đã vượt ngoài màn hình, đặc biệt khi dàn cast năm nay quy tụ toàn những cái tên khủng như Trấn Thành, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus... Ở mùa 3 có 4 nhân vật mới, hiện tại chương trình đã công khai danh tính của Anh Tú Atus, Quang Trung và Quang Tuấn.

Tuy nhiên, thông qua loạt hint về nhân vật "trùm cuối" được chương trình đưa ra, netizen đã đoán ngay được người này chính là ca sĩ Quân A.P. Trên Fanpage Running Man Việt Nam giới thiệu về cast cuối cùng là: "Đây sẽ là một gương mặt mới lạ đối với đội hình của chúng ta tuy nhiên, theo như Thám tử tôi dò thám thêm được thì anh ấy được ghi nhận là một người 'Nhìn tưởng vậy mà chưa chắc gì là vậy'".

Chương trình hé lộ những hint về "trùm cuối", netizen đã đoán ra được đây chính là Quân A.P

Bởi lẽ, Quân A.P thường được cư dân mạng gọi là "boy phố", có sở thích đá banh và Nam tiến để theo đuổi sự nghiệp

Hiện tại, Quân A.P vẫn chưa được công bố chính thức nhưng đã vướng vào tranh cãi dữ dội trên MXH. Trên các diễn đàn, phần đông ý kiến cho rằng nam ca sĩ sinh năm 1997 quá hiền để chen chân vào dàn cast vốn đầy cá tính, lầy lội và duyên dáng của chương trình. Một bộ phận khán giả tỏ ra lo ngại Quân A.P có thể trở thành thành viên mờ nhạt, thậm chí bị "nuốt chửng" bởi những nhân vật quá mạnh như Quang Trung, Quang Tuấn, Trấn Thành... Bởi lẽ trong chương trình Anh Trai Say Hi, đa phần những tương tác của Quân A.P không có điểm nhấn, kém thu hút hơn hẳn so với Anh Tú Atus, Negav... Một số khán giả còn phản đối, tuyên bố căng là sẽ không xem chương trình nếu nhân vật "trùm cuối" này không phải là Ngô Kiến Huy hay BB Trần.

Ngược lại, vẫn có không ít khán giả lên tiếng bênh vực và tỏ ra hào hứng. Họ cho rằng việc có thêm một màu sắc mới, điềm đạm và trưởng thành như Quân A.P có thể tạo nên sự cân bằng thú vị cho dàn cast. Hơn nữa, show còn chưa lên sóng, việc kết luận ai hợp hay không hợp ở thời điểm này là quá sớm. Theo họ, chính hình ảnh điềm đạm, ít nói của Quân A.P có thể sẽ trở thành điểm nhấn nếu biết cách khai thác. Một số khán giả còn nhắc đến trường hợp HIEUTHUHAI ở 2 ngày 1 đêm, nam rapper từng bị chê "lạc quẻ", ít nói, tương tác kém ở những tập đầu nhưng cuối cùng lại chiếm trọn thiện cảm và trở thành 1 trong những "ngôi sao truyền hình thực tế".

Cư dân mạng phản đối, bàn tán dữ dội khi Quân A.P tham gia cast chính của Running Man Việt mùa 3

Quân A.P sinh năm 1997, là một trong những giọng ca trẻ nổi bật của Vpop những năm gần đây. Anh bắt đầu được biết đến từ các bản cover trên YouTube với chất giọng trầm ấm, đầy cảm xúc. Nam ca sĩ gây chú ý với loạt bản hit như Bông hoa đẹp nhất, Lời xin lỗi vụng về, You Are My Crush... Anh theo đuổi hình tượng nam ca sĩ lặng lẽ, ít scandal, tập trung vào sản phẩm âm nhạc chỉn chu, cảm xúc. Dù không phải là cái tên quá ồn ào trên truyền thông, nhưng Quân A.P luôn giữ được vị trí ổn định trong lòng người yêu nhạc, đặc biệt với những ai yêu thích ballad và pop nhẹ nhàng.

Sau gần 3 năm vắng bóng, Running Man Việt mùa 3 chính thức tái xuất trong sự mong đợi của đông đảo khán giả. Với dàn cast mới – cũ kết hợp, mùa này hứa hẹn sẽ mang đến một "làn gió lạ" trong format quen thuộc. Hiện tại, chương trình đã công bố 6 thành viên chính thức góp mặt là Trấn Thành, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quang Tuấn, Anh Tú Atus.

Cách đây ít ngày, BB Trần cũng đã lên tiếng phủ nhận là nhân vật bí ẩn cuối cùng, anh nói: "Hiện tại, BB chưa nhận được lời mời nào cả. Tôi thật sự ngại chia sẻ nhưng lại đang sợ những khán giả yêu mến sẽ bị mong chờ mình quay lại nhưng hiện tại tôi không nhận thông báo gì từ Running Man Việt cả. Nhưng nếu có lời mời, tôi cũng chưa trả lời trước được, vì có những dự án cá nhân nhưng nếu có thời gian thì chắc chắn thôi sẽ tham gia".

Không phải BB Trần, Ngô Kiến Huy, Quang Hùng MasterD như dự đoán, Quân A.P mới là nhân tố cuối cùng!

Hạ Anh