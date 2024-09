Trực tiếp bão số 3 Yagi tiến sát vào Quảng Ninh: Cây gãy đổ, gió giật mạnh

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, Hồi 04 giờ ngày 07/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ; cách Móng Cái (Quảng Ninh) cách khoảng 180km về phía Đông Nam, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10. Móng Cái (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cửa Ông (Quảng Ninh) cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo tác động của bão

Gió mạnh

Trên biển:

- Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; biển động dữ dội.

Trên đất liền:

- Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11 (thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 07/9).

Sóng biển:

- Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) sóng cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão đi qua 6,0-8,0m.

- Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá sóng cao 2,0-3,0m, sau tăng lên 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m.

Nước dâng/rút do bão:

Khu vực ven biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5m (Thanh Hoá)-2,0m (Quảng Ninh) vào chiều và đêm 07/9. Ven biển Quảng Ninh -Hải Phòng cần đề phòng nước rút khoảng 0,5m vào khoảng sáng và trưa ngày 07/9.

Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng/rút do bão.

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn.

Mưa lớn

Từ ngày 07/9 đến sáng 09/9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm (mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm 07/9; phía Tây Bắc Bộ từ tối ngày 07/9 đến đêm 08/9).

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dông, tố, lốc

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, tố, lốc và gió giật mạnh

Móng Cái tiến hành sơ tán 2.100 người dân trong đêm

Các hộ dân sống ở nhà yếu, thiếu kiên cố được TP Móng Cái đưa về các trụ sở, nhà văn hóa để đảm bảo an toàn trong đêm 6-9 - Ảnh: Truyền thông Móng Cái

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh, trong đêm 6/9, TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã di dời 641 hộ với hơn 2.100 nhân khẩu đang sinh sống trong nhà yếu, thiếu kiên cố, ngư dân địa phương khác đang hoạt động vùng biển Móng Cái về các trụ sở UBND xã, phường, nhà văn hóa, trường học, các hộ dân có nhà kiên cố liền kề…

Huyện Hải Hà cũng đã thành lập 4 đoàn đi kiểm tra, rà soát công tác phòng, chống bão số 3 trên địa bàn toàn huyện.

Quân đội huy động hơn 400 xe đặc chủng, 6 máy bay ứng phó với bão số 3

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, quân đội đã huy động hơn 457.000 bộ đội, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; trên 10.100 phương tiện, trong đó trên 400 xe đặc chủng, 6 máy bay để ứng phó với bão số 3.

Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 88 gửi Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc và các bộ ngành về việc tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Công điện cho biết theo báo cáo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 6-9, bão số 3 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Từ ngày 7-9, bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ gây gió mạnh, mưa lớn (lượng mưa phổ biến 100-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm), nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng, sạt lở đất, lũ quét ở trung du và miền núi.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 86 ngày 3-9 và Công điện số 87 ngày 5-9, tập trung ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và nhà nước.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên, căn cứ diễn biến tình hình bão, mưa lũ thực tế tại địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài đường nếu không có việc thực sự cần thiết; quyết định việc cho học sinh các cấp nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Thủ tướng Chính phủ giao các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực công tác được phân công, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công điện này.

Đã sơ tán 47.151 người

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, tính đến 5 giờ 30 ngày 7-9, các tỉnh, thành đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 51.426 tàu/220.805 người để chủ động tránh trú; toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi tránh trú. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An và Quảng Bình đã cấm biển.

Đã sơ tán 47.151 người trên lồng bè, chòi canh nuôi thuỷ sản, trong các nhà yếu đến nơi an toàn (Quảng Ninh: 3.460 người; Hải Phòng: 18.762 người; Thái Bình: 21.510 người; Nam Định: 734 người; Ninh Bình: 2.685 người).

Bạch Long Vỹ gió mạnh cấp 12, giât cấp 13

Clip: Mưa lớn tại đảo Bạch Long Vĩ

Tại đảo Bạch Long Vỹ , 1 trong những nơi nằm gần vùng trung tâm bão nhất đã có mưa to và gió ngày một mạnh lên.

Cập nhật đến 5h sáng nay (7/9), tốc độ gió lớn nhất ghi nhận được ở đây đã lên tới cấp 12, tương đương 118 - 133km/h, giật cấp 13.

Người dân không nên ra đường nếu không thật sự cấp bách

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong sáng và trưa nay, người dân không nên ra đường nếu không thật sự có việc cấp bách để tránh bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng khi bị cây đổ, nhà tốc mái...

6h40, Cảng Cái Rồng (Vân Đồn, Quảng Ninh) mưa lớn kèm gió giật mạnh

Clip: Mưa lớn tại Cái Rồng (Vân Đồn, Quảng Ninh)

Theo dự báo, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh sẽ là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 3 khi đổ bộ vào đất liền. Địa phương đang chuẩn bị kỹ càng để ứng phó với tình hình này.

Ngay từ chiều ngày 6/9, toàn bộ 148 người dân sinh sống trên 75 lồng bè tại cảng Cái Rồng (Vân Đồn) đã được chính quyền địa phương đưa đến nơi an toàn.

Vân Đồn (Quảng Ninh) sáng 7/9

Theo ghi nhận của PV, vào 6h40 sáng ngày 7/9, trên khu vực cảng Cái Rồng đã có mưa lớn kèm gió giật mạnh

Khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng hiện có hơn 20.000 lồng bè nuôi cá. Việc đảm bảo tài sản của bà con là ưu tiên hàng đầu khi bão lớn đổ bộ.

Hiện đang có gió và mưa lớn

Người dân được cảnh báo hạn chế ra ngoài

Khu du lịch Ao Tiên (Vân Đồn)

Hạ Long sáng ngày 7/9 Gió lớn kèm mưa gây khó khăn và nguy hiểm cho người dân qua cầu Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh)



Cập nhật tình hình bão số 3 lúc 7h ngày 7/9

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc này, vị trí tâm bão: Khoảng 20.4 độ Vĩ Bắc; 108.2 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 153km.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3, ngày 7-9, khu vực TP Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 6-8, giật cấp 9-11. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.

Cây gãy cành ở Hà Nội do mưa kèm gió mạnh

Mưa nặng hạt trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội)

Mưa lớn gây khó khăn trong quá trình di chuyển của người dân

8h30, Quảng Ninh mưa lớn, nhiều cành cây gãy đổ

Tại khu vực đại lộ Vân Đồn, nhiều cành cây gãy, đổ

Cành cây gãy do gió mạnh có thể gây nguy hiểm cho người đi đường

Clip cây gãy đổ trong bão tại Vân Đồn

Cây bật gốc do gió mạnh

Cây bật gốc do gió mạnh