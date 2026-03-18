Trụ sở mới của Nhà Văn hóa Thanh niên: "Tòa lâu đài cổ tích" 5.000m2 xanh mướt, từng là trường học của giới thượng lưu

Những ngày qua, thông tin Nhà Văn hóa Thanh niên chính thức đóng cửa trụ sở cũ để xây mới đã để lại không ít tiếc nuối cho giới trẻ TP.HCM. Tuy nhiên, sự hụt hẫng đó nhanh chóng bị dập tắt khi địa chỉ tạm thời tại số 21 Phạm Ngọc Thạch chính thức lộ diện. Nơi này khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn vì vẻ ngoài hệt như một lâu đài cổ tích ẩn mình giữa rừng cây cổ thụ.

Review diện mạo mới của Nhà Văn hoá Thanh niên

Không gian rộng 5000m2 như bước chân vào lâu đài cổ tích

Bước qua cánh cổng tại số 21 Phạm Ngọc Thạch nhiều người sẽ quên sạch cảm giác hụt hẫng vì phải chuyển sang trụ sở tạm. Bởi vì, đập ngay vào mắt là một không gian rộng đến 5000 mét vuông ngập tràn mảng xanh của những gốc cây. Tòa nhà chính nổi bần bật với tông vàng đặc trưng cùng lối kiến trúc Pháp cổ điển mái vòm uy nghi hệt như một bảo tàng nghệ thuật thu nhỏ. Nhìn vẻ ngoài hoành tráng này khó ai tin được đây chỉ là chỗ tá túc chờ xây nhà mới. Dạo một vòng quanh sân là thấy giới trẻ thi nhau giơ máy lên bấm tanh tách vì bối cảnh quá xịn xò.

Không gian mới của Nhà Văn hoá Thanh niên khiến du khách ngỡ bước chân vào lâu đài cổ tích

Sự sang chảnh của nơi này hoàn toàn có lý do của nó. Nhiều người nhanh chóng soi ra khu đất vàng này từng là cơ sở đầu tiên của đại học quốc tế RMIT. Sau đó nó lại trở thành trường mầm non quốc tế có mức học phí từ 200 - 350 triệu đồng cho 1 năm. Thừa hưởng trọn vẹn nền tảng hạ tầng đắt đỏ đó, không khó hiểu khi trụ sở tạm này lại sở hữu không gian khoáng đạt và cơ sở vật chất xịn mịn đến vậy.

Những lớp học kỹ năng bên trong vẫn giữ nét cổ kính bên ngoài nhưng bước vào là trang bị máy lạnh mát rượi đúng chuẩn trường con nhà giàu. Không gian rộng lớn được lấp đầy bởi hơi thở thiên nhiên, nơi ánh nắng rớt xuống qua từng kẽ lá, tạo nên một bầu không khí dung dưỡng tâm hồn vô cùng trọn vẹn.

Các toà nhà mái ngói đỏ có thiết kế sang trọng dự đoán sẽ là background chụp ảnh của nhiều bạn trẻ

Dạo bước qua những dãy hành lang phảng phất nét thời gian, ta vẫn cảm nhận được nhịp đập năng động của tuổi trẻ. Lớp học ngoại ngữ hay góc sân thể thao vẫn nhộn nhịp tiếng nói cười, nhưng lại được bao bọc trong một lớp áo di sản vô cùng dịu dàng. Góc sân ngập nắng dưới tán cây cổ thụ giờ đây trở thành chốn dừng chân lý tưởng để người ta sống chậm lại, nhâm nhi một tách trà và ngắm nhìn từng khoảnh khắc lướt qua. Dù diện tích có phần khiêm tốn hơn so với trụ sở cũ, nhưng cách bố trí không gian mở và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên khiến nơi đây trở nên khoáng đạt và đầy cảm hứng.

Các hoạt động văn hoá nghệ thuật vẫn giữ nguyên, nay có thêm góc sống ảo “ăn tiền”

Dù thay đổi địa điểm, Nhà Văn hoá Thanh niên vẫn duy trì nhịp sống năng động vốn có. Khu nhà chính rộng khoảng 1.500 m² đã được cải tạo để làm văn phòng làm việc và các phòng học năng khiếu. Điều thú vị là các dãy lớp học vẫn giữ được nét cổ kính nhưng bên trong lại được trang bị đầy đủ máy lạnh và thiết bị hiện đại, phục vụ tốt cho các khóa học ngoại ngữ, nghệ thuật và kỹ năng.

Quán cà phê dưới tán cây xanh mát thu hút nhiều bạn trẻ đến ngồi trò chuyện, tụ tập

Điểm nhấn mới lạ nhất chính là khu cà phê ngoài trời dưới tán cây, nơi ánh sáng lọc qua kẽ lá tạo nên một không gian cực kỳ "healing". Bạn có thể dừng chân tại các xe bán cà phê di động xinh xắn, ngồi bệt trên những chiếc ghế nhỏ hay đơn giản là đi dạo trên chiếc cầu đi bộ nội khu nối liền các dãy nhà. Bạn Kim Ngân (Phường Bến Thành, TP.HCM) chia sẻ: "Mình cực kỳ thích cái vibe thoáng đãng và sang trọng ở đây, nhìn rất giống các bảo tàng nghệ thuật nên góc nào cũng có thể lên hình đẹp lung linh".

Không chỉ có mặt tiền ăn tiền khu vực bên trong cũng được quy hoạch lại cực kỳ mượt mà. Những chiếc cầu đi bộ nội khu hay dãy khán đài sân bóng mang đậm phong cách trường học Hàn Quốc đang trở thành bối cảnh quay vlog và chụp ảnh cháy máy của hội trai xinh gái đẹp. Đặc biệt bộ môn bắn cung mang thương hiệu đặc sản của Nhà Văn hóa Thanh niên vẫn được giữ nguyên không gian rộng rãi để dân tình tha hồ giải trí xả stress cuối tuần.

Các hoạt động văn hoá, thể thao vẫn được Nhà Văn hoá Thanh niên khai thác

Được biết, địa chỉ số 21 Phạm Ngọc Thạch này chỉ là trụ sở tạm thời của Nhà Văn hóa Thanh niên trong thời gian chờ đợi. Tại địa chỉ số 4 Phạm Ngọc Thạch quen thuộc, một dự án xây dựng mới hoàn toàn đang được triển khai để thay thế cho khối nhà cũ đã xuống cấp sau nhiều thập kỷ gắn bó.

Theo kế hoạch, trụ sở chính sẽ được lột xác thành một tổ hợp kiến trúc hiện đại với quy mô lớn hơn, tích hợp các công nghệ thông minh và không gian đa năng phục vụ cho khởi nghiệp, sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn. Việc di dời sang không gian di sản hiện tại không chỉ đảm bảo các hoạt động của thanh niên không bị gián đoạn, mà còn là một quãng nghỉ thú vị để cộng đồng trẻ thành phố chuẩn bị đón chào một Nhà Văn hóa Thanh niên với diện mạo mới trong tương lai không xa.