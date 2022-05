Trọng tâm bức ảnh dàn sao Snowdrop tái ngộ chính là điểm đặc biệt này ở cả Jisoo (BLACKPINK) và Jung Hae In

Dù bộ phim Snowdrop đã kết thúc từ lâu nhưng Jisoo (BLACKPINK) và Jung Hae In vẫn là cặp đôi màn ảnh được dân tình không ngừng "đẩy thuyền". Trước và sau phim, 2 diễn viên liên tục lộ "hint", làm dấy lên nghi vấn họ đang hẹn hò. Giữa lúc nghi vấn hẹn hò đang được netizen bàn tán, cặp đôi lại bất ngờ có thêm động thái công khai thể hiện tình cảm thân thiết.



Mới đây, dàn diễn viên Snowdrop đã có mặt trong buổi ghi hình phỏng vấn hậu kết thúc phim. Gây chú ý nhất là việc cặp đôi nam nữ chính đứng sát sàn sạt trong một khung hình. Mỹ nhân BLACKPINK vẫn luôn tỏa sáng, xinh đẹp, ngọt ngào và dịu dàng hết nấc. Trong khi đó, Jung Hae In ghi điểm với gương mặt điển trai hút hồn, ấm áp. Tuy nhiên, càng ngắm kỹ càng thấy gương mặt của Jisoo và Jung Hae In có "tướng phu thê" rõ ràng. Từ dáng mặt thon, đôi mắt to tròn đến khuôn miệng nhỏ của cặp đôi đều giống nhau đến ngỡ ngàng.

Khoảnh khắc Jisoo và Jung Hae In sát rạt bên nhau cùng visual đẹp mê hồn của cả hai làm dân tình bàn tán không ngớt. Phải công nhận, càng ngắm càng thấy bộ đôi giống nhau đến bất ngờ, từ đôi mắt tròn và khuôn mắt dài, cho đến khuôn miệng. Đây là "tướng phu thê" trong truyền thuyết?

Trong ảnh hậu trường đích thân cặp đôi chia sẻ, Jung Hae In được khen ngợi hết lời với vẻ ngoài điển trai ngút ngàn...

... còn Jisoo thì ngọt ngào, xinh đẹp như một nàng hoa hậu. Khoảnh khắc tái ngộ khiến các shipper nơi nơi bấn loạn vì lâu lắm rồi mới được thấy "chiến hạm" trở lại

Dù mới chỉ kết hợp lần đầu ở Snowdrop nhưng cặp đôi đã cực kỳ thân thiết cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Cả hai chẳng ngại trao nhau nụ cười, ánh mắt thân mật, tạo nên "phản ứng hóa học" ngọt lịm. Chứng kiến loạt khoảnh khắc ngọt ngào và đầy tự nhiên, dân tình đều mong họ thành đôi ngoài đời

