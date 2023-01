Trọng Hiếu bất ngờ lọt Chung kết Eurovision Đức với MV đậm chất Việt Nam

Trọng Hiếu mở bát đầu xuân khi chính thức thông báo bài hát mới nhất Dare To Be Different lọt top 8 tại Chung kết Eurovision Song Contest của Đức. Với sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng truyền thống Việt Nam từ phần nghe tới phần nhìn, nam ca sĩ đã làm nên lịch sử khi giới thiệu âm nhạc và văn hoá Việt Nam tới khán giả thế giới. Nếu chiến thắng tại vòng Chung kết của Đức diễn ra vào ngày 3/3/2023, Trọng Hiếu sẽ chính thức tham dự Eurovision Song Contest toàn Châu Âu - cuộc thi âm nhạc lớn hàng đầu thế giới. Điều đặc biệt là khán giả Việt Nam có thể tham gia bình chọn trực tuyến cho Trọng Hiếu từ vòng Chung kết của Đức vào ngày 3/3 này.

Trọng Hiếu mang văn hóa Việt ra thế giới

Chiều ngày 27 tháng 1, Trọng Hiếu bất ngờ phát hành bài hát và MV mới Dare To Be Different kèm thông báo gây bất ngờ: bài hát mới này đã cùng Trọng Hiếu lọt vào top 8 chung kết Eurovision Song Contest của Đức. Ngay sau thông báo này, cư dân mạng được phen tự hào vì đây quả thực là sự kiện đáng chú ý khi một nam ca sĩ Việt đã thành công khi mang âm nhạc cùng văn hoá nước nhà ra thị trường quốc tế và được công nhận bởi các chuyên gia âm nhạc và nghệ thuật hàng đầu.

Sinh ra và lớn lên tại Đức, trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật năm 2015 khi 23 tuổi, Trọng Hiếu vốn vẫn luôn là cái tên bị gắn mác "Việt Kiều" hay "nghệ sỹ có ít màu sắc Việt Nam". Dù vậy, chưa bao giờ khán giả thấy Trọng Hiếu ngừng thể hiện tình yêu với quê hương, với văn hoá Việt Nam. Đặc biệt là 1 năm trở lại đây, Trọng Hiếu có những hoạt động nổi bật và được nhắc tới liên tục khi táo bạo đưa những yếu tố văn hoá truyền thống Việt Nam như nón lá, áo dài, âm nhạc âm hưởng dân gian hay vũ đạo được truyền cảm hứng từ múa dân gian, kết hợp với những yếu tố hiện đại, cập nhật như thời trang crop top, nhảy Hip-hop.

Trọng Hiếu bền bỉ gửi bài dự thi Eurovision 8 năm liên tiếp mới gặt hái được trái ngọt

Dare To Be Different mang dấu ấn Việt Nam nhưng cũng rất thời thượng và hiện đại từ phần nghe cho tới phần nhìn. Mở đầu MV, trong tiếng nhạc dạo đầu mang âm hưởng dân gian Việt Nam là một Trọng Hiếu mặc crop top được thiết kế truyền cảm hứng từ áo dài truyền thống Việt Nam - phong cách đặc trưng của Trọng Hiếu, và đội nón lá ánh bạc. Xuyên suốt bài hát và MV khán giả đều thấy được những yếu tố Việt Nam được đưa vào âm nhạc và vũ đạo một cách đầy sáng tạo làm cho Dare To Be Different vừa lạ vừa quen. Dare To Be Different được sáng tác bởi Trọng Hiếu, The Companions (Hà Lan), Elsa Søllesvik (Na-Uy), nhà sản xuất âm nhạc Kent Trần (Việt Nam), mixing bởi Benjamin James (Anh), mastering bởi Michael Choi (Anh), stylist Nam Phùng (Việt Nam), biên đạo Hoàng Đại (Việt Nam),...

Bắt đầu đăng ký tham gia cuộc thi Eurovision Song Contest từ năm 2014 khi chưa nổi tiếng, trong suốt 8 năm với 5 lần thất bại, tới tận lần đăng ký thứ 6 này, Trọng Hiếu mới thành công và được công nhận. Được biết nếu chiến thắng trong vòng chung kết tại Đức, Trọng Hiếu sẽ chính thức tham gia vòng chung kết cuộc thi Eurovision Song Contest được tổ chức tại Liverpool, nước Anh vào tháng 5 năm nay. Hiện tại nam ca sĩ đang gấp rút chuẩn bị cho phần thi quan trọng này. Trọng Hiếu bật mí sẽ tiếp tục có những cái tên "tầm cỡ quốc tế" tham gia dàn dựng cho tiết mục dự thi của Trọng Hiếu tại đêm Chung kết diễn ra vào ngày 3/3 tới đây. Ngay từ vòng chung kết Eurovision Song Contest tại Đức, khán giả Việt Nam đã có thể bình chọn cho Trọng Hiếu. Nếu số phiếu bầu từ Việt Nam đủ lớn, biết đâu chàng ca sĩ đến từ Việt Nam sẽ chiến thắng cuộc thi âm nhạc mang tầm cỡ thế giới Eurovision Song Contest?

Eurovision Song Contest - ESC (tạm dịch: Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu), còn gọi là Eurovision, là một cuộc thi âm nhạc được tổ chức luân phiên hàng năm giữa các nước thành viên thuộc Liên hiệp Phát sóng châu Âu (European Broadcasting Union - EBU). Hiện cuộc thi đang là một trong những chương trình truyền hình lâu đời nhất và cũng là một trong những sự kiện phi thể thao được xem nhiều nhất trên thế giới, với số lượng khán giả theo dõi trực tiếp vào khoảng từ 100 triệu đến 600 triệu trên toàn cầu. Năm nay, khán giả quốc tế bao gồm Việt Nam được tham gia bầu chọn trực tuyến cho ca sĩ/ tiết mục mình yêu thích.

Ảnh: NVCC