Trong cơn "phê", gã đàn ông ở Hải Phòng đi thẳng đến công an phường trình báo mình vừa sử dụng ma túy đá

Sáng 24/4, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, vào lúc 13h30 ngày 21/4, Vũ Doãn Thuần (sinh năm 1985, trú tại Tổ dân phố 1, phường Nam Sơn, quận An Dương, TP.Hải Phòng) đến Công an phường Nam Sơn, quận An Dương, TP.Hải Phòng trong trạng thái không tỉnh táo, khai nhận vừa sử dụng ma túy đá.

Công an phường Nam Sơn tiến hành lưu giữ Vũ Doãn Thuần tại trụ sở. Qua khai thác ban đầu, Công an phường Nam Sơn vận động 2 anh trai của Vũ Doãn Thuần để tiến hành kiểm tra nhà riêng Vũ Doãn Thuần.

Kết quả, Công an phường Nam Sơn phát hiện tại gầm giường ngủ Vũ Doãn Thuần có 02 khẩu súng, 39 viên đạn các loại và 01 khẩu súng trong két sắt.

Đối tượng Vũ Doãn Thuần. Ảnh: Công an Hải Phòng

Công an phường Nam Sơn kiểm tra nhà đối tượng Vũ Doãn Thuần phát hiện 3 khẩu súng. Ảnh: Công an Hải Phòng

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng An ninh điều tra phối hợp với Công an phường Nam Sơn tập trung đấu tranh với đối tượng, thu thập, tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Lực lượng công an khám nghiệm số vũ khí thu giữ giữ được tại nhà đối tượng Vũ Doãn Thuần. Ảnh: Công an Hải Phòng

Với tinh thần kiên quyết, kiên trì đấu tranh, đến sáng ngày 23/4, đối tượng Vũ Doãn Thuần, có 03 tiền án đã khai nhận hành vi tàng trữ, mua bán trái phép 03 khẩu súng và 39 viên đạn.