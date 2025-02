Trong 9 ngày nghỉ Tết cả nước xảy ra 153 vụ cháy

Theo thống kê, 9 ngày Tết toàn quốc xảy ra 153 vụ cháy (71 vụ cháy nhà dân, 15 vụ cháy cơ sở sản xuất, 7 vụ cháy phương tiện giao thông, 8 vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh, 51 vụ cháy loại hình khác và 1 vụ cháy rừng) làm 3 người bị thương; thiệt hại tài sản ước tính 3,4 tỷ đồng. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu do chập điện và sơ xuất bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Cảnh sát giải cứu người dân thoát khỏi đám cháy hôm mùng 1 Tết Nguyên đán. (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội)

So với Tết Nguyên Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, số vụ cháy giảm 20 vụ, thiệt hại về tài sản ước giảm 3,2 tỷ đồng (3,4/6,6 tỷ đồng), không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Số vụ cháy giảm hơn năm trước

Thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác PCCC và CNCH tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH toàn quốc đã tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH:

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC và thoát nạn cho người dân; tổ chức kiểm tra an toàn PCCC; thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; tiến hành xử lý nghiêm theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật; rà soát, phân loại, hướng dẫn an toàn PCCC và thoát nạn cho chủ các cơ sở nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ; xây dựng và củng cố hoạt động các mô hình phong trào toàn dân PCCC và CNCH; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH các địa phương đã tổ chức nghiêm túc công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ, CNCH; thường trực bảo đảm tuyệt đối an toàn các địa điểm diễn ra hoạt động vui chơi, giải trí, các địa điểm có lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và chúc Tết.

Tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành; hướng dẫn các lực lượng này xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, ứng trực, trang bị thiết bị, dụng cụ PCCC… để kịp thời phát hiện và dập tắt các vụ cháy ngay khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn, thiệt hại nghiêm trọng./.