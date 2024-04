Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!

Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) đã khép lại với một cái kết hợp tình hợp lý với phần đông khán giả. Nam nữ chính về với nhau và sống đến lúc đầu bạc răng long, nam thứ Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) nhận cái chết để trả giá cho những hành động độc ác của mình, mẹ anh ta - bà Moh Seul Hee (Lee Mi Sook).

Với riêng Yoon Eun Sung, kết cục này có ý nghĩa hơn cả một cái chết, đó là sự giải thoát cho một kiếp người.

Cái chết của Yoon Eun Sung

Một đứa trẻ được nuôi lớn từ sự độc ác và thiếu thốn tình cảm

Yoon Eun Sung lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không phải vì cậu bé này không có gia đình mà bị mẹ ruột bỏ rơi. Để vào nhà họ Hong, bà Moh Seul Hee đẩy con mình vào trại trẻ rồi thuyết phục chủ tịch Hong lập quỹ học bổng cho những đứa trẻ ở đây. Chính số tiền này đã giúp Eun Sung được sang Mỹ học.

Trong suốt cả tuổi thơ cũng như hành trình trưởng thành của mình, Eun Sung luôn sống trong sự thiếu thốn tình cảm và dối trá, thậm chí cả tàn ác.

Khi nhớ con, bà Moh sẽ gợi ý cho Chủ tịch Hong đến trại trẻ mồ côi để trao học bổng và bà có cơ hội đứng từ xa nhìn con trai. Khi phát hiện Giám đốc trại ngược đãi con trai, bà Moh khiến trại trẻ gặp hỏa hoạn và phải đóng cửa. Khi biết con trai bị bố mẹ nuôi ở Mỹ bạo hành, bà Moh dùng thủ đoạn để 2 người này gặp tai nạn giao thông qua đời.

Bà Moh và Chủ tịch Hong đứng nhìn Yoon Eun Sung từ xa

Với những việc làm này, phải thừa nhận bà Moh yêu con nhưng là yêu theo cách hoàn toàn sai lầm và tàn nhẫn. Chính cách yêu thương đó đã nhào nặn nên một đứa trẻ cô đơn, độc ác, sẵn sàng hãm hại người khác để đạt được mục đích.

Dùng hành động được yêu thương hiếm hoi để sưởi ấm cả đời

Người ta có câu: "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ".

Nhưng Yoon Eun Sung còn bất hạnh hơn. Anh giống như một người đơn độc giữa biển khơi lạnh giá, cố bám víu vào một chút ấm áp nhỏ nhoi ở tuổi thơ để sống sót.

Tình huống đó diễn ra khi Eun Sung gặp Hae In ở trại trẻ mồ côi. Trong mắt cậu bé khi đó, mình không thể ở cạnh mẹ vì nhà họ Hong nên vốn không ưa gì những người này. Nhưng khi Hae In bị một chú chó đuổi theo và cắn, Eun Sung đã ném con chó hung ác để giải cứu cô. Tất cả mọi người khi biết chuyện đều lo lắng cho Hae In, không ai quan tâm đến Eun Sung, kể cả mẹ của anh.

Cuối cùng người giúp Eun Sung băng bó vết thương ở chân là Hae In. Hành động tưởng chừng bình thường này đã sưởi ấm trái tim đơn độc của Eun Sung. Và khi tình cờ nhặt được chiếc vòng của Hae In bị rơi ra, anh đã coi đó là định mệnh của 2 người, luôn giữ bên mình dù có trải qua bao nhiêu cay đắng, vất vả. Eun Sung luôn xem hành động của Hae In khi đó là tia sáng ấm áp trong cuộc đời lạnh lẽo của mình và làm tất cả mọi thứ để được ở cạnh cô mà không biết rằng mình là kẻ ác!

Hae In băng bó vết thương cho Eun Sung

Khi Hae In đã yêu Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) rồi mất trí nhớ do ảnh hưởng của căn bệnh, từ một Eun Sung luôn kiêu ngạo bỗng hóa thành một Eun hèn mọn, sẵn sàng làm người thế thân để có được tình yêu của Hae In. Dù biết Hae In lợi dụng mình để tìm cách quay trở về nhà họ Hong và lấy lại tài sản, Eun Sung vẫn nhắm mắt làm ngơ. Eun Sung có thể lạnh lùng với tất cả mọi người, kể cả mẹ ruột nhưng đứng trước Hae In, anh sẽ luôn dịu dàng nhất, bình tĩnh nhất và tỏ ra là người tốt nhất với hy vọng cô có thể chọn mình.

Kẻ ác hay người tốt, rốt cuộc là còn tuỳ vào góc nhìn. Eun Sung phá nát gia đình Hae In nhưng đối với anh, đó là sống chết vì yêu.

Kết cục bi thảm của đứa trẻ không được yêu thương

Tuy nhiên kết quả như mọi người đều biết, Yoon Eun Sung chưa bao giờ là người được Hae In chọn, tất cả những nỗ lực của anh ta đều vô vọng. Và khi bị từ chối dù đã dùng rất nhiều thủ đoạn, anh ta như phát điên, vừa khóc vừa chĩa súng vào người mình yêu để rồi phải nhận cái chết lạnh lẽo như chính cuộc đời mình.

Tất nhiên không phải đứa trẻ thiếu thốn tình thương nào cũng sẽ trở thành người xấu như Yoon Eun Sung, việc này còn dựa vào rất nhiều yếu tố khác. Nhưng tình cảm thời ấu thơ của bố mẹ có ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời mỗi người và khi một người không được yêu thương hoặc bị bố mẹ làm tổn thương, nỗi buồn sẽ theo họ suốt cuộc đời.

Một đứa trẻ đến với thế giới này, hành trang quan trọng nhất chính là sự yêu thương của bố mẹ. Lúc này con yêu bố mẹ hơn bố mẹ yêu con rất nhiều. Nhưng nếu bị bố mẹ đánh đập, phớt lờ hoặc bị bỏ rơi, trong lòng trẻ luôn có nỗi sợ, luôn thấy bất an và lo lắng về tương lai.

Không những thế, việc không nhận được tình cảm từ bố mẹ còn có tác động tiêu cực đến các mối quan hệ trong tương lai của đứa trẻ. Và chắc chắn những vết thương đã mưng mủ trong trái tim trẻ thơ sẽ không bao giờ lành...

Dù Queen of Tears đã khép lại với những lời khen chê, song không thể phủ nhận rằng Park Sung Hoon đã hoàn thành tròn trịa vai diễn kẻ phản diện của mình. Anh đóng đạt đến nỗi có cả antifan ngoài đời vì vào phim quá ác. Cuộc đời Eun Sung chấm dứt nhưng sự nghiệp của Sung Hoon chắc hẳn sẽ còn thăng hoa!

