Queen of Tears: Nếu em chết đi, anh sẽ từ bỏ bản thân mình, sống lang thang và bất cần đời

Cuối cùng, Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) đã lộ diện đầy đủ cái "cốt ngôn tình" trong tập 11.

Dân tình "nhặt" ra được "cả rổ" quote sướt mướt, đẫm lệ trong tập này xoay quanh mối quan hệ vợ chồng của Hong Hae In (Kim Ji Won) và Hyun Woo (Kim Soo Hyun), mối quan hệ tình thân giữa mẹ con, anh em, cha con... trong tập này. Điều đọng lại lớn nhất sau tập 11 của Queen of Tears chính là: Nước mắt!

Sự xúc động của khán giả đến từ việc nhìn thấy hàng loạt tổn thương bên trong của những người tưởng chừng mạnh mẽ, lạnh lùng trong gia đình tài phiệt lúc sa cơ: Một người vợ lạnh lùng chỉ thừa nhận yêu chồng rất nhiều khi biết bệnh tình sắp đến giới hạn, một người bố tỏ ra vững vàng khi biết tin con bị bệnh nhưng lại khóc ngất đi trong thang máy, một người mẹ hối hận muộn màng vì đã không cư xử đủ tốt,...

"Em yêu anh!" câu nói đầu tiên của Hong Hae In với Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) khi tỉnh lại sau cú ngã và ngất. Khi biết mình không còn nhiều thời gian và không còn gì để mất, con người dũng cảm hơn, thành thật với chính mình hơn.



Hyun Woo luôn nghĩ rằng Hae In không hiểu mình, để anh bơ vơ giữa nhà vợ giàu có. Nhưng vợ chồng mà, có điều gì mà không hiểu được? Chỉ là người ta không muốn hiểu mà thôi...

Dù cuộc đời có cay nghiệt thế nào thì ở đâu đó vẫn luôn có một người vì bạn mà đánh đổi tất cả. Chỉ là bạn nhận ra điều đó sớm hay muộn mà thôi...

Mẹ của Hae In luôn oán giận con gái mình vì những chuyện trong quá khứ, nhưng bà không biết, nếu chưa đối tốt với nhau trong hiện tại thì đó mới là thứ đáng giận bản thân nhất!

Ngược lại, Hae In cũng hiểu mình là đứa con gái chướng tính. Ngay cả cách cô giải thích bệnh tình của mình để mẹ bớt cảm giác có lỗi cũng không giống ai. Nhưng biết sao được, ai cũng phải học cách để dịu dàng với người khác, ngay cả khi đó là người nhà.

Ai cũng bắt đầu từ đâu đó và chuyện gì cũng bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất,... Khi đã có 2 thứ tóc trên đầu, bố Hae In mới bắt đầu trở thành trụ cột của gia đình bằng cách học cắt thịt nướng.

Nỗi sợ lớn nhất không phải là cái chết, mà chính là sợ càng quen với việc được yêu thương, chiều chuộng càng không nỡ rời đi.

https://kenh14.vn/queen-of-tears-neu-em-chet-di-anh-se-tu-bo-ban-than-minh-song-lang-thang-va-bat-can-doi-2024041414005456.chn