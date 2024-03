Trớ trêu 1 nữ ca sĩ nổi tiếng bị bỏ rơi... vì không dắt bạn trai tới gặp Taylor Swift!

Mới đây nhất, 1 bình luận trên mạng xã hội của nữ ca sĩ Kesha đã làm dân tình dậy sóng. Khi được fan hỏi "Lý do chia tay vớ vẩn nhất của chị là gì?", Kesha đã trả lời "Chị từng bị bạn trai đá vì không đưa anh này đến afterparty của Taylor Swift".

Bình luận của Kesha được nhiều cư dân mạng bàn tán rôm rả. Đây hẳn là 1 tình huống hy hữu, khi có 1 nữ ca sĩ bị bạn trai bỏ vì... Taylor Swift. Chắc hẳn bạn trai của Kesha đã rất mong ngóng được đến dự tiệc của nữ ca sĩ vạn người mê Taylor Swift để rồi thất vọng khi không được như ý muốn.

Kesha hé lộ mình bị bạn trai "đá"...

... vì không đưa anh này đến dự tiệc của Taylor Swift

Dù vậy, Kesha không hề ghim thù Taylor Swift vì chuyện này. Trên thực tế, 2 nữ ca sĩ còn là bạn tốt của nhau. Tình bạn của họ bắt đầu khi Taylor Swift đứng về phía Kesha trong vụ kiện nhà sản xuất âm nhạc Dr. Luke xâm hại tình dục. Giọng ca You Belong With Me còn hỗ trợ Kesha 250.000 USD (6,1 tỷ đồng) để giúp đỡ cô bạn vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đến khi Taylor Swift kiện DJ David Mueller quấy rối tình dục, Kesha cũng lên tiếng ủng hộ cô bạn thân. Trả lời phỏng vấn, Kesha cho biết: "Taylor Swift đáng yêu vô cùng. Taylor rất, rất ngọt ngào, rất chân thành và rất tốt bụng. Cô ấy lúc nào cũng bắt máy khi tôi gọi đến, trong khi mẹ tôi còn không thường xuyên làm vậy".

Không vì chuyện bạn trai đá mà Kesha ngừng làm bạn với Taylor Swift

