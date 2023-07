Trở lại với Quy Nhơn, Miss World Vietnam 2023 khiến du lịch Bình Định bùng nổ

Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Miss World Vietnam 2023 tiếp tục được diễn ra tại thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp. Trong buổi công bố trước đó, BTC đã thông báo loạt hoạt động thú vị sắp tới như: Người đẹp Thể thao, 2 Đêm hội Thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest cùng Đêm chung kết Toàn quốc tại MerryLand Quy Nhơn. Điều này hoàn toàn phù hợp với chủ trương phát triển "Du lịch Năng động" của tỉnh Bình Định.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Bình Định nhấn mạnh: "Miss World Vietnam 2023 có ý nghĩa quan trọng vì thông qua cuộc thi, hình ảnh về quê hương, con người Bình Định được vinh danh, biết đến nhiều hơn và đây là yếu tố góp phần thúc đẩy ngành du lịch tại Bình Định. Tỉnh đã có kế hoạch chu đáo, cam kết sẵn sàng đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cuộc thi thành công tốt đẹp".

Ông Tạ Xuân Chánh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định phát biểu trong lễ công bố vòng chung kết toàn quốc Miss World Vietnam 2023

Với thành công của vòng chung kết toàn quốc Miss World Vietnam 2022, trong thời gian qua, du lịch Bình Định đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều mặt như: hệ thống doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, hạ tầng du lịch được quan tâm đẩy mạnh. Điều này thể hiện qua lượng khách du lịch, tổng thu, đóng góp của du lịch vào GDP ngày càng tăng.

Bình Định trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực và cả nước. Nơi đây có nhiều thắng cảnh tự nhiên tuyệt đẹp say lòng người. Riêng năm 2022, tỉnh Bình Định đã đón được 4,12 triệu lượt khách, tăng 185,2% so với năm 2021; tổng doanh thu đạt được 13.119 tỷ đồng, tăng 658,3% so với năm 2021.

Để có được kết quả này, Bình Định có lợi thế rất lớn khi hạ tầng du lịch được đầu tư bài bản. Hầu hết các khách sạn tại Quy Nhơn vào mùa hè, trong dịp lễ đều có khách đặt từ sớm, đây là tín hiệu đáng mừng của du lịch Bình Định nói riêng cũng như nền du lịch Việt Nam nói chung.

Đêm chung kết Miss World Vietnam 2022 tổ chức tại Quy Nhơn diễn ra vô cùng thành công

Những hoạt động cuộc thi thu hút sự quan tâm lớn của người dân Bình Định

Tổng Đạo diễn Miss World Vietnam - Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng chia sẻ: “Hình ảnh đêm chung kết toàn quốc Miss World Vietnam 2022 tại MerryLand Quy Nhơn là vô cùng tuyệt vời trong mắt các Giám đốc quốc gia. Một sân khấu hoành tráng, quy tụ được hơn 15.000 người thực sự là một kỷ niệm đẹp trong chặng đường làm đạo diễn của tôi và là một ấn tượng đẹp về kỳ quan thiên nhiên của Quy Nhơn Bình Định, của nước Việt Nam chúng ta”.

Miss World Vietnam là cuộc thi có uy tín và tầm cỡ, nhằm tôn vinh vẻ đẹp hoàn mỹ của phụ nữ Việt Nam, là sự kiện văn hóa thu hút sự chú ý của giới truyền thông và đông đảo công chúng. Sự kiện này được tổ chức tại tỉnh Bình Định sẽ đóng góp tích cực trong việc truyền thông cho tỉnh, nhất là trong bối cảnh Bình Định đang đẩy mạnh phát triển du lịch hiện nay. Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, du lịch của tỉnh Bình Định đến đông đảo du khách gần xa.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Được thiên nhiên ban tặng bờ biển với bãi cát trắng trải dài trong nắng, làn nước biển trong xanh cùng những thắng cảnh hoang sơ. Quy Nhơn phát triển hạ tầng nhanh chóng và trở thành một điểm đến mới hấp dẫn với vẻ đẹp của thành phố biển đặc trưng, có nhiều nét hoang sơ, con người thân thiện, ẩm thực phong phú. Tất cả hình thành nên một vùng đất Quy Nhơn hội tụ đầy đủ điều kiện để du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn.

Với những nền tảng đó, Miss World Vietnam 2023 chính là đòn bẩy phát triển bằng hàng loạt những sự kiện để quảng bá hình ảnh, tài nguyên du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng của Bình Định. Đây là cơ hội để Bình Định vươn ra thế giới và trở thành điểm đến mới của thế giới vào một ngày không xa.

Miss World Vietnam tổ chức tại Quy Nhơn được chuẩn bị công phu từ hình ảnh, sân khấu, âm thanh

Miss World Vietnam góp phần quảng bá văn hóa, con người và thúc đẩy du lịch Bình Định phát triển

Sau thành công của đêm chung kết Miss World Vietnam 2022 tại MerryLand, khán giả đặt nhiều kỳ vọng cho đêm chung kết năm nay, và mong chờ vào màn trình diễn của top 40 cô gái tài năng, xinh đẹp.

Đêm Chung kết toàn quốc Miss World Vietnam 2023 sẽ diễn ra vào ngày 22/7 tại MerryLand hứa hẹn những màn trình diễn bùng nổ, sôi động, và hoành tráng.

Chỉ còn ít ngày nữa, Top 3 Miss World Vietnam 2022 sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình

Ảnh: BTC Miss World Vietnam