Triệu tập điều tra khẩn nam diễn viên truyền hình nổi tiếng dính líu đến vụ án mạng tại chùa

Ngày 15/1, tờ ETtoday đưa tin Lý Uy - nam diễn viên phim thần tượng đình đám của showbiz Đài Loan (Trung Quốc) - đã bị cảnh sát triệu tập điều tra khẩn vì tình nghi liên quan đến 1 vụ án giết người. Thông tin chi tiết chưa được cảnh sát tiết lộ. Tuy nhiên, theo truyền thông xứ Đài tìm hiểu, nạn nhân là nữ, họ Thái. Cô Thái học Phật pháp cùng nơi với Lý Uy. Trong quá trình tu tập, cô Thái và nhà văn nổi tiếng Vương Ôn xảy ra mâu thuẫn. Vương Ôn vì ghim thù trong lòng nên đã xúi giục 2 nữ tín đồ họ Ngô và họ Khương bạo hành thân thể, đánh đập cô Thái đến chết. Sau đó, họ rút ruột toàn bộ tiền tiết kiệm 2 triệu TWD (khoảng 1,5 tỷ đồng) trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Lý Uy được triệu tập điều tra với tư cách nhân chứng. Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết nam diễn viên cũng là đồng phạm, giúp kẻ chủ mưu và 2 kẻ gây án mạng xử lý thi thể nạn nhân. Trong camera an ninh cảnh sát thu thập được, có cảnh 2 người phụ nữ họ Ngô và họ Khương đánh chết nạn nhân. Sau đó, có 1 người đàn ông che kín mặt đã đến chùa mang thi thể cô Thái đến hiện trường vụ án do Vương Ôn dàn cảnh nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Do đó, cảnh sát đang điều tra xem người đàn ông nói trên có phải Lý Uy hay không. Tuy nhiên, tờ ETtoday cho biết Lý Uy đã bị triệu tập thẩm vấn 2 lần, mỗi lần kéo dài 4 tiếng.

Lý Uy bị triệu tập thẩm vấn vì có dính líu đến 1 vụ đánh người tử vong

Camera ghi lại hình ảnh 1 người đàn ông xử lý thi thể nạn nhân sau khi án mạng xảy ra

Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đã liên hệ với bạn bè thân thiết của nam diễn viên, tuy nhiên, họ đều cho biết không rõ tình hình hiện tại của Lý Uy. Trong khi đó anh họ của Lý Uy nói không tiện phát ngôn về vụ việc.

Lý Uy sinh năm 1980, gia nhập showbiz vào năm 2000 với vai trò ca sĩ, diễn viên. Anh được khán giả biết qua các phim như Khoảnh Khắc Ngọt Ngào, Sợi Dây Chuyền Định Mệnh, Sân Bóng Tình Yêu, Kiss of the Toast... Sau khi dòng phim thần tượng xứ Đài đi xuống, Lý Uy dần rời bỏ ngành giải trí. Anh chuyển sang kinh doanh đồ cổ, ấm trà cao cấp và chuyên tâm tu học Phật pháp. Nhiều năm qua, nam diễn viên sống kín tiếng. Do đó, khi thông tin anh dính líu đến 1 vụ án mạng đánh chết người được công bố, khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Lý Uy từng là nam diễn viên phim thần tượng nổi tiếng ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc)

Anh từng tham gia bộ phim Sợi Dây Chuyền Định Mệnh làm mưa làm gió, cùng Lâm Chí Dĩnh, Yoo Ha Na, Hồng Tiểu Linh...

