Triệu phú chỉ cách ứng xử khi người thân mượn tiền: Từ chối cho vay nhưng làm 1 điều để không có lần thứ 2

Kevin O’Leary từng là “cá mập” nổi tiếng trong chương trình Shark Tank Mỹ. Đồng thời, ông cũng là một doanh nhân, triệu phú nổi tiếng.

Kevin O’Leary

Chia sẻ với Business Insider, người đàn ông này cho biết đã vô số lần được hỏi phải làm gì khi người thân vay tiền. Thực tế, đây là một vấn đề khá nhạy cảm vì bản thân ông không muốn đặt ngang các mối quan hệ anh chị em họ hàng của mình với tiền bạc. Tuy nhiên, ông lại thường xuyên bị hỏi vay tiền. Sau nhiều thử nghiệm và có những sai sót, ông đã có một cách để đối diện với những trường hợp này.



Chỉ tặng chứ không bao giờ cho vay

Kevin O’Leary cho biết không muốn ai mắc nợ hay tình cảm gia đình bị chia rẽ vì tiền. Vì thế, thay vì cho vay, ông sẽ tặng người đó khoản tiền như một món quà. Ví dụ nếu một thành viên trong gia đình muốn mượn 150.000 USD để mở một nhà hàng. Ông sẽ từ chối cho vay toàn bộ số tiền đó nhưng sẽ tặng họ khoản tiền mặt khoảng 50.000 USD. "Tôi nhìn thẳng vào mắt hoặc bắt tay họ để củng cố hợp đồng giữa chúng tôi. Tôi sẽ đưa số tiền này và họ sẽ không bao giờ yêu cầu thêm nữa. Tôi cũng bắt họ hứa sẽ không bao giờ nhắc đến món quà này nữa", ông cho biết.

Vị triệu phú này giải thích việc làm này vì mong đợi thành viên trong gia đình hiểu rằng việc vay mượn tiền là một vấn đề nhạy cảm. “Khi họ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, bạn cho họ vay tiền mà mong họ sớm trả lại, vậy khoản vay đó có giúp được gì cho họ không”, ông nói. Chính vì thế ông cho rằng thay vì chờ đợi họ trả tiền, bạn hãy coi khoản tiền đó là một món quà.

Ảnh minh hoạ

Chia sẻ với Insider, Kevin cho biết cảm thấy vui khi được tặng quà một ai đó. “Tôi cảm thấy hài lòng về cách ứng xử này. Tôi hiểu sẽ không bao giờ lấy lại được số tiền ấy và tôi cũng chưa bao giờ có ý định làm như vậy. Thành thật mà nói, cách làm ấy vẫn cho kết quả tốt hơn bất kỳ cách ứng xử nào khác mà tôi biết”, vị triệu phú bộc bạch.



Lý do không cho người thân vay tiền

Theo Kevin, tiền bạc là vấn đề nhạy cảm dễ làm ‘sứt mẻ’ tình cảm. Chính vì thế, ông đã chỉ ra 4 lý do không cho người thân vay tiền:

Tiền làm tan vỡ gia đình

Vấn đề tiền bạc và những căng thẳng về tài chính là một trong những lý do khiến nhiều mối quan hệ tan vỡ. Đồng tiền có sức mạnh vô cùng lớn. Gia đình bạn càng đông người, bạn càng nhiều tiền thì gặp càng nhiều vấn đề - đó là vấn đề mấu chốt.

Kevin khẳng định cho người thân vay tiền không phải là cách để gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau.

Bạn không thể làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ

Mối quan hệ của chúng ta sẽ càng mở rộng ra. Nếu ai bạn cũng muốn quan tâm bằng tất cả khả năng của mình thì điều đó là không thể. Vì thế, hãy ngừng cố gắng. Bạn không thể làm được điều đó. Đó không phải là cách cuộc sống vận hành.

Quyền lợi là một căn bệnh

Điều Kevin học được từ mẹ mình cách đây nhiều thập kỷ là quyền được nhận sự giúp đỡ. Nếu bạn luôn giúp đỡ một ai đó thì họ sẽ không bao giờ dám chấp nhận rủi ro. Đồng nghĩa, họ cũng chẳng cố gắng.

Khi biết có được sự giúp đỡ của bạn, những người này sẽ luôn sống trong vùng an toàn, ngại thử thách để có cơ hội tiến lên. “Họ sẽ chọn con đường ít kháng cự nhất để hướng đến một cuộc sống tầm thường. Tôi nghĩ đây thực sự là một kết cục khủng khiếp cho bất kỳ con người nào. Vì thế, tôi không muốn những người tôi yêu thương vay tiền”, Kevin chia sẻ.

Tự do tài chính chỉ đến khi đủ cố gắng

Kevin muốn mọi người biết rằng phải luôn làm việc và cố gắng hết mình để gia tăng thu nhập, hướng đến tự do tài chính. “Tôi rất may mắn khi hiểu được điều này từ sớm. Lý do tôi theo đuổi công việc kinh doanh không phải vì lòng tham tiền bạc, đó là sự theo đuổi tự do cá nhân. Trong những năm đầu đời, tôi đã cố gắng và hy sinh rất nhiều để có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Do đó tôi muốn mọi người cần nhận thức điều này”, vị triệu phú chia sẻ.

Ông cho biết cũng dạy các con mình những điều cơ bản này. Hiện những người con của Kevin đang rất thành công trong sự nghiệp. Bởi chúng hiểu rằng không có bữa trưa nào miễn phí.