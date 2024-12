Ngày 1/1, Triệu Lộ Tư chia sẻ một số hình ảnh, video quá trình chữa bệnh và phục hồi chức năng của cô trong 10 ngày qua. Nữ diễn viên nhập viện từ ngày 18/12/2024, hiện tại đã bắt đầu nói chuyện và cử động được.

Trong loạt ảnh, khán giả xót xa khi nhìn thấy Triệu Lộ Tư gầy gò. Lúc đầu, nữ diễn viên không thể di chuyển mà cần bạn bè bế lên giường. Sau đó, cô bắt đầu tập đi với đôi chân run rẩy. Khi phát hiện chân không nghe theo lời mình, không thể hoạt động tốt, Triệu Lộ Tư còn đấm vào chân và bật khóc.

Video Triệu Lộ Tư tập tễnh tập đi

Triệu Lộ Tư không thể tự đi lại, cần nhờ bạn thân bế

Thân hình gầy gò của nữ diễn viên. Khi không thể đi lại tự nhiên, cô bật khóc

Nữ diễn viên cũng bị co cơ tay dẫn đến không thể cầm thìa một cách bình thường mà phải cầm bằng cả bàn. Hình ảnh tiều tụy, gầy gò không nhận ra của Triệu Lộ Tư khiến ai nhìn cũng phải xót xa.

Theo người bạn thân Ngụy Tiếu chia sẻ, nữ diễn viên phải dành nhiều thời gian để luyện tập các tư thế, phục hồi chức năng. Triệu Lộ Tư từng tốn bao công sức để học lời thoại, miệt mài trên lớp diễn xuất, giờ cô đang học cách cất lên tiếng nói của mình vì mấy chức năng ngôn ngữ.

Triệu Lộ Tư không thể cầm thìa, nhai nuốt khó khăn

Hình ảnh Triệu Lộ Tư tuổi 26 gầy gò, bệnh tật khiến fan đau lòng.

Nữ diễn viên phải gắn bó với xe lăn trong quá trình điều trị bệnh

Triệu Lộ Tư có biểu hiện sức khỏe kém khó thở và phải sử dụng bình oxy vào ngày 14/12, đến 17/12, cô ngất xỉu, suy nhược đến mức phải đưa trở lại vào bệnh viện cấp cứu lần 2.

Theo Sina, trong vòng 6 tháng qua, Triệu Lộ Tư liên tục giảm cân. Lúc đầu, công chúng cho rằng cô muốn siết cân nặng để trở nên thon gọn hơn. Tuy nhiên, sau khi Triệu Lộ Tư lộ bệnh tình, khán giả mới nhận ra cô ngày càng gầy do vấn đề về tâm lý. Triệu Lộ Tư trước đó đã vốn rất gầy gò, cô cao khoảng 1,6 m nhưng chỉ nặng khoảng 45 kg. Sau đó, cô giảm nhanh chỉ còn 35 kg khiến thân hình trở nên mỏng dính như tờ giấy.

Bạn thân Ngụy Tiếu cho biết hiện nữ diễn viên đang dần lấy lại khả năng nói chuyện và và bắt đầu đứng lên tập luyện phục hồi chức năng.

Ngoài ra, trong bài đăng của bạn Triệu Lộ Tư còn tiết lộ nữ diễn viên đã có sự bất ổn từ trước đó. Khi người bạn này gặp Triệu Lộ Tư vào ngày sinh nhật 9/11 đã cảm nhận được sức khỏe và trạng thái của nữ diễn viên không tốt. Sau đó, Triệu Lộ Tư vào đoàn phim Tình Nhân và đến ngày 18/12 thì cô đột quỵ.

Triệu Lộ Tư không kiểm soát được cảm xúc và thường xuyên khóc

Hiện tại, bạn bè ở bên để động viên Triệu Lộ Tư

Theo Nhật Báo Nhân Dân, các bác sĩ dự đoán bệnh của Triệu Lộ Tư có thể là do mất myelin trong hệ thần kinh trung ương, xảy ra do rối loạn miễn dịch sau khi cảm lạnh, thường được liên kết với các bệnh lý tự miễn. Do kéo dài hơn 2 tuần mà chưa điều trị nên phải làm phục hồi chức năng.