Ngày 29/12, Sina đưa tin bộ phim cổ trang Quốc Sắc Phương Hoa do Dương Tử và Lý Hiện đóng chính sẽ lên sóng vào khoảng 7-9/1/2025 trên đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc. Hiện tại, nhiều trailer, hình ảnh của phim đã được đoàn phim giới thiệu tới khán giả, trong đó, trang phục và cách trang điểm của nữ chính Dương Tử được khen ngợi hết lời. Không hề nói quá khi đây là tạo hình đẹp nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1992.

Bối cảnh của Quốc Sắc Phương Hoa là thời Đại Đường cổ đại, đây là thời huy hoàng thịnh thế, dân cư sung túc giàu có, nên trang phục rực rỡ màu sắc, các phối màu tươi sáng hấp dẫn. Đồng thời, trang phục và cách trang điểm đời Đường được đánh giá là rất hợp với của Dương Tử.

Dương Tử được khen có nhan sắc đẹp, rất phù hợp với tạo hình trong phim mới

Theo Sina, Dương Tử vốn có gương mặt tròn đầy, đường nét phúc hậu hài hòa, không phải kiểu sắc sảo quyến rũ nên rất hợp với tạo hình đời Đường. Kiểu bới tóc ra phía sau và trang điểm đậm, trán điểm hoa điền càng tôn nên nét đẹp riêng của Dương Tử. Trong loạt ảnh được đoàn phim Quốc Sắc Phương Hoa giới thiệu, khán giả xuýt xoa trước tạo hình của nữ diễn viên, từ cách phối trang phục màu sắc rực rỡ bắt mắt đến đôi mày cong mềm mại.

Trạng thái của Dương Tử trong Quốc Sắc Phương Hoa được đánh giá cao

Đây là phim mà nữ diễn viên có hình ảnh đẹp nhất sự nghiệp

Cũng nhờ vậy, Dương Tử luôn xuất hiện trong những bộ đồ lộng lẫy, rực rỡ như một chú bướm bay lượn giữa những bông hoa trong vườn xuân. Mặt khác, Quốc Sắc Phương Hoa là dự án Dương Tử diễn khi đang ở trạng thái cơ thể rất tốt, nữ diễn viên đã giảm cân hơn so với những bộ phim trước, càng thêm yểu điệu uyển chuyển.

Trang phục trong phim kết hợp nhiều lớp voan mỏng mềm mại

Trên mạng xã hội Weibo, các chủ đề như "Dương Tử quá hợp với tạo hình đời Đường", "Dương Tử sao lại như thế này" nhận được tương tác tốt hàng chục triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt bình luận khen ngợi.

Trong trailer, Dương Tử được khen ngợi có diễn xuất tiết chế hơn, không còn những cảnh gào khóc khiến gương mặt vặn vẹo kém sắc. Cảnh khóc của cô chứa đầy sự ấm ức nín nhịn, càng khiến khán giả thương cảm hơn.

Dương Tử được khen diễn xuất hay, giàu cảm xúc

Cảnh ấm ức của cô thu hút hàng chục triệu người xem

Theo Sina, năm 2024 có không ít bộ phim lấy trang phục thời Đường như Dạ Tử Quy do Điền Hi Vi đóng chính, Rèm Châu Màn Ngọc của Triệu Lộ Tư, Dương Tử và Quốc Sắc Phương Hoa sẽ gặp phải sự so sánh. Tuy nhiên, sau khi trailer phim và tạo hình nhân vật được tiết lộ phản ứng của khán giả rất tích cực. Nhiều người còn mong phim nhanh chóng phát sóng để ngắm nhìn Dương Tử.

Quốc Sắc Phương Hoa có nội dung về cuộc đời của Hà Duy Phương quyết tâm chấm dứt cuộc hôn nhân không tình yêu chỉ vì lợi ích. Nàng vốn là con gái của một thương gia nên quyết định tự mình kinh doanh mưu sinh. Dựa vào tài năng trồng mẫu đơn hiếm có, Hà Duy Phương dẫn dắt chị em cùng lập nghiệp, tạo nên thương hiệu Hoa Tưởng Dung. Nhờ tài năng của mình, nàng có thể chuộc lại cơ nghiệp tổ tiên Phương Viên, thu nhận thêm những người phụ nữ có số phận lận đận lạc lối, truyền thụ tay nghề và giúp bọn họ ổn định cuộc sống, biến Phương Viên thành Phồn Hoa Nữ Nhi Quốc.

Bối cảnh trong Quốc Sắc Phương Hoa được khen đẹp

Màu sắc trong phim vừa mang nét cổ đại, vừa có sự rực rỡ bắt mắt

Trang phục được phối màu sang trọng

Bên cạnh đó, Hà Duy Phương còn giúp đỡ Tưởng Trường Dương (Lý Hiện) chống lại âm mưu của Hoàng tử Ninh, góp phần bảo vệ nhân dân, đất nước. Đây là lần thứ hai Dương Tử và Lý Hiện đóng cặp với nhau sau thành công của phim Cá Mực Hầm Mật. Do đó, nhiều khán giả háo hức được gặp lại cặp đôi dễ thương này.

Đây là một dự án đáng mong chờ của Dương Tử

Bạn diễn của cô còn là người bạn thân Lý Hiện từng hợp tác trong Cá Mực Hầm Mật